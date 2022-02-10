دبي.. السيطرة على حريق في مستودع مواد بناء دون وقوع إصابات

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن فرق الدفاع المدني في الإمارة نجحت في السيطرة على حريق اندلع بأحد مستودعات مواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة.وأفاد المكتب الإعلامي بأن الدفاع المدني سيطر على الحريق، دون تسجيل أي إصابات.وفي سياق متصل، سيطرت فرق هيئة أبو ظبي للدفاع المدني، صباح أمس الأربعاء، على حريق في أحد المباني، ناتج عن انفجار أسطوانة غاز.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات، وأنه جاري عملية التبريد وحصر الأضرار الناتجة عن الحريق.وأكدت هيئة أبو ظبي للدفاع المدني أن جميع الفرق المعنية تتعامل مع الموقف بشكل مباشر، ودعت الهيئة الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الإشاعات والمعلومات غير الصحيحة.
نجح فريق الدفاع المدني في إمارة دبي، اليوم الخميس، في السيطرة على حريق محدود دون وقوع إصابات.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، أن فرق الدفاع المدني في الإمارة نجحت في السيطرة على حريق اندلع بأحد مستودعات مواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة.
فرق الدفاع المدني في دبي تسيطر على حريق محدود في مستودع لمواد البناء بمنطقة الخبيصي في ديرة، من دون تسجيل أي اصابات. pic.twitter.com/ZAekmIiWaU