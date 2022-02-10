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https://arabic.sputniknews.com/20220210/ديلي-ميل-البريطانيون-غاضبون-من-اقتراحات-ماكرون-لبوتين-1058311179.html
ديلي ميل: البريطانيون غاضبون من اقتراحات ماكرون لبوتين
ديلي ميل: البريطانيون غاضبون من اقتراحات ماكرون لبوتين
أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى غضب بريطانيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لموسكو، بسبب تقديمه مقترحات بشأن أوكرانيا دون التنسيق بينها... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:39+0000
2022-02-10T12:39+0000
العالم
روسيا
إيمانويل ماكرون
أخبار أوكرانيا
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وبحسب الصحيفة، نصب رئيس الوزراء الفرنسي نفسه على أنه صانع سلام محتمل في شرق أوروبا بعد تناول العشاء مع الرئيس بوتين في الكرملين يوم الاثنين الماضي، حيث قدم ماكرون عروضاً لبوتين، أثناء تناول العشاء، وذلك دون موافقة شركاء فرنسا في الناتو، بما في ذلك المملكة المتحدة.وتقول المصادر إن فشل ماكرون الواضح في استشارة الحلفاء قبل المحادثات مع بوتين قد يجعل أي اتفاق بلا معنى، وقد تضمنت عروضه أن تصبح أوكرانيا محايدة، وهي خطوة من شأنها أن تستبعد انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الناتو.وسافر ماكرون من موسكو إلى كييف أمس للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات على طاولة أكثر تواضعا، حيث قال ماكرون بعد الاجتماع في كييف، إنه يرى "إمكانية" إجراء محادثات مع موسكو وأوكرانيا و"حلول ملموسة وعملية" لمنع الحرب.وقال مصدر حكومي رفيع للصحيفة إن الرئيس ماكرون "لم يتشاور مع أي شخص بشأن مساعيه للسلام"، مشيرا إلى أنه "يفعل ما يريده، لا نعرف ما الذي يحدث، لقد تجاوز موقف الناتو، لكنه أمر مثير للاهتمام"، مضيفا: "علينا فقط أن نرى كيف ستسير الأمور".ونوهت الصحيفة إلى أن اقتراح الحياد الذي قدمه ماكرون غير مدعوم من قبل الناتو أو الحكومة الأوكرانية، مشيرة إلى أن حوالي 130 ألف جندي روسي يستعدون "لضرب" أوكرانيا و"الاستيلاء" على كييف.وكانت الدول الغربية قد أعلنت مرارًا وتكرارًا أن روسيا تستعد "لغزو" دولة مجاورةـ فيما تنفي موسكو المزاعم وترى أن هذه التقارير تستخدم كذريعة لنشر قوات أمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.
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العالم, روسيا, إيمانويل ماكرون, أخبار أوكرانيا

ديلي ميل: البريطانيون غاضبون من اقتراحات ماكرون لبوتين

12:39 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى غضب بريطانيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته لموسكو، بسبب تقديمه مقترحات بشأن أوكرانيا دون التنسيق بينها وبين حلفاء الناتو.
وبحسب الصحيفة، نصب رئيس الوزراء الفرنسي نفسه على أنه صانع سلام محتمل في شرق أوروبا بعد تناول العشاء مع الرئيس بوتين في الكرملين يوم الاثنين الماضي، حيث قدم ماكرون عروضاً لبوتين، أثناء تناول العشاء، وذلك دون موافقة شركاء فرنسا في الناتو، بما في ذلك المملكة المتحدة.
وتقول المصادر إن فشل ماكرون الواضح في استشارة الحلفاء قبل المحادثات مع بوتين قد يجعل أي اتفاق بلا معنى، وقد تضمنت عروضه أن تصبح أوكرانيا محايدة، وهي خطوة من شأنها أن تستبعد انضمام الجمهورية السوفيتية السابقة إلى الناتو.
وسافر ماكرون من موسكو إلى كييف أمس للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات على طاولة أكثر تواضعا، حيث قال ماكرون بعد الاجتماع في كييف، إنه يرى "إمكانية" إجراء محادثات مع موسكو وأوكرانيا و"حلول ملموسة وعملية" لمنع الحرب.
وقال مصدر حكومي رفيع للصحيفة إن الرئيس ماكرون "لم يتشاور مع أي شخص بشأن مساعيه للسلام"، مشيرا إلى أنه "يفعل ما يريده، لا نعرف ما الذي يحدث، لقد تجاوز موقف الناتو، لكنه أمر مثير للاهتمام"، مضيفا: "علينا فقط أن نرى كيف ستسير الأمور".
ونوهت الصحيفة إلى أن اقتراح الحياد الذي قدمه ماكرون غير مدعوم من قبل الناتو أو الحكومة الأوكرانية، مشيرة إلى أن حوالي 130 ألف جندي روسي يستعدون "لضرب" أوكرانيا و"الاستيلاء" على كييف.
وكانت الدول الغربية قد أعلنت مرارًا وتكرارًا أن روسيا تستعد "لغزو" دولة مجاورةـ فيما تنفي موسكو المزاعم وترى أن هذه التقارير تستخدم كذريعة لنشر قوات أمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا.
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