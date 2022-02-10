رئيس كوريا الجنوبية ينتقد تحركا يابانيا بشأن "أزمة تاريخية"

وجاء تعليق مون جيه - إن، على مساعي اليابان إدراج المنجم المرتبط بالعمل القسري للعمال الكوريين الجنوبيين، على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بحسب وكالة "يونهاب".ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن مون جيه - إن، أعرب عن أسفه بشأن التحرك الياباني، خاصة أن المنجم ارتبط بحقبة الاستعمار الياباني لكوريا الجنوبية التي تضمنت إجبار العمال الكوريين الجنوبيين على العمل القسري داخل المنجم.وجاءت تصريحات مون جيه - إن، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، ردا على مساعي اليابان لضم المنجم إلى "اليونسكو" في 2023.ولفتت الوكالة إلى أن الخلافات المرتبطة بالعمل القسري في المنجم خلال حقبة الحرب العالمية الثانية، تسببت في تدهور العلاقات بين طوكيو وسيئول لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.يذكر أنه تم تحويل المنجم إلى منشأة عسكرية في حقبة الحرب العالمية الثانية وتم إجبار نحو ألفي كوري جنوبي على العمل القسري بداخلها.
ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن مون جيه - إن، أعرب عن أسفه بشأن التحرك الياباني، خاصة أن المنجم ارتبط بحقبة الاستعمار الياباني لكوريا الجنوبية التي تضمنت إجبار العمال الكوريين الجنوبيين على العمل القسري داخل المنجم.