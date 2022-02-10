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https://arabic.sputniknews.com/20220210/ردا-على-اجتماع-المركزي-دعوات-فلسطينية-لتشكيل-مجلس-وطني-انتقالي-جديد-1058326823.html
ردا على اجتماع "المركزي"... دعوات فلسطينية لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد
ردا على اجتماع "المركزي"... دعوات فلسطينية لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد
تناقش الحلقة دعوة فصائل فلسطينية، لتشكيل "مجلس وطني انتقالي جديد" يمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة، كما جاء في بيان مشترك لكل من حركتي "حماس" و"الجهاد... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:51+0000
2022-02-10T14:51+0000
راديو
بانوراما
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رداً على اجتماع "المركزي"... دعوات فلسطينية لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد
رداً على اجتماع "المركزي"... دعوات فلسطينية لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد
ودعت الفصائل في البيان إلى "البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين (للفصائل كافة) للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها".رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، أوضح أن المقصود من دعوة الفصائل هو إعادة الاعتبار لملف الانتخابات.كما أضاف في مقابلة عبر "بانوراما"، أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني ...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
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فهيم الصوراني
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راديو, بانوراما, аудио

ردا على اجتماع "المركزي"... دعوات فلسطينية لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد

14:51 GMT 10.02.2022
رداً على اجتماع "المركزي"... دعوات فلسطينية لتشكيل مجلس وطني انتقالي جديد
تابعنا عبر
فهيم الصوراني - سبوتنيك عربي
فهيم الصوراني
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تناقش الحلقة دعوة فصائل فلسطينية، لتشكيل "مجلس وطني انتقالي جديد" يمهد لإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة، كما جاء في بيان مشترك لكل من حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في رد فعل على اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ودعت الفصائل في البيان إلى "البدء بحوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين (للفصائل كافة) للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها".
رئيس مجموعة الحوار الفلسطيني، صادق أبو عامر، أوضح أن المقصود من دعوة الفصائل هو إعادة الاعتبار لملف الانتخابات.
كما أضاف في مقابلة عبر "بانوراما"، أن
"معالجة الوضع الفلسطيني تبدأ من إصلاح منظمة التحرير، وفي حال تم رفض أو تجاهل ذلك، فسيتبعه مزيد من الخطوات للضغط على السلطة الفلسطينية".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني ...
التفاصيل في الملف الصوتي...
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