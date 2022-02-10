تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/رشاش-سوفياتي-يظهر-بحلة-جديدة-وحديثة-في-العراق-صور-1058293046.html
رشاش سوفياتي يظهر بحلة جديدة وحديثة في العراق.. صور
رشاش سوفياتي يظهر بحلة جديدة وحديثة في العراق.. صور
انتشرت، على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، صور لرشاش سوفياتي خضع لتحديثات جعلت منه رشاشا فريدا من نوعه. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:30+0000
2022-02-10T09:30+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104182/77/1041827756_0:285:2627:1763_1920x0_80_0_0_d097cdcbb785c178792735445da4d96a.jpg
ويعتبر الرشاش السوفياتي الذي يعرف باسم مبتكره المصمم السوفياتي جورج شباغين، والذي استطاع خلال الحرب العالمية الثانية تطوير الرشاش العادي إلى رشاش أقوى وبخزان رصاص أكبر.وعلق أحد المدونين على الصور المنشورة عن الرشاش قائلا: "لا يزال المدفع الرشاش يستخدم في النزاعات في الشرق الأوسط بالرغم من السنوات والعقود التي مرت هناك أشخاص مازالوا يهتمون بتطويره".وظهر الرشاش المتطور بتحديثات شملت كلا من قبضة الرشاش الأساسية والاسطوانة التي تعتبر مخزن الرصاص، بالإضافة إلى تحديثات شملت مظهره الخارجي، إضافة منظار للأهداف البعيدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104182/77/1041827756_0:39:2627:2009_1920x0_80_0_0_722ef227b47142811db9cdca54f31ce3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

رشاش سوفياتي يظهر بحلة جديدة وحديثة في العراق.. صور

09:30 GMT 10.02.2022
© Sputnik . V. Shijanovskii / الذهاب إلى بنك الصوررشاش شباغين
رشاش شباغين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . V. Shijanovskii
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انتشرت، على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، صور لرشاش سوفياتي خضع لتحديثات جعلت منه رشاشا فريدا من نوعه.
ويعتبر الرشاش السوفياتي الذي يعرف باسم مبتكره المصمم السوفياتي جورج شباغين، والذي استطاع خلال الحرب العالمية الثانية تطوير الرشاش العادي إلى رشاش أقوى وبخزان رصاص أكبر.
وعلق أحد المدونين على الصور المنشورة عن الرشاش قائلا: "لا يزال المدفع الرشاش يستخدم في النزاعات في الشرق الأوسط بالرغم من السنوات والعقود التي مرت هناك أشخاص مازالوا يهتمون بتطويره".
وظهر الرشاش المتطور بتحديثات شملت كلا من قبضة الرشاش الأساسية والاسطوانة التي تعتبر مخزن الرصاص، بالإضافة إلى تحديثات شملت مظهره الخارجي، إضافة منظار للأهداف البعيدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала