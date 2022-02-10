تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220210/رشاش-سوفياتي-يظهر-بحلة-جديدة-وحديثة-في-العراق-صور-1058293046.html
رشاش سوفياتي يظهر بحلة جديدة وحديثة في العراق.. صور
رشاش سوفياتي يظهر بحلة جديدة وحديثة في العراق.. صور
انتشرت، على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، صور لرشاش سوفياتي خضع لتحديثات جعلت منه رشاشا فريدا من نوعه. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:30+0000
2022-02-10T09:30+0000
2022-02-10T09:30+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104182/77/1041827756_0:285:2627:1763_1920x0_80_0_0_d097cdcbb785c178792735445da4d96a.jpg
ويعتبر الرشاش السوفياتي الذي يعرف باسم مبتكره المصمم السوفياتي جورج شباغين، والذي استطاع خلال الحرب العالمية الثانية تطوير الرشاش العادي إلى رشاش أقوى وبخزان رصاص أكبر.وعلق أحد المدونين على الصور المنشورة عن الرشاش قائلا: "لا يزال المدفع الرشاش يستخدم في النزاعات في الشرق الأوسط بالرغم من السنوات والعقود التي مرت هناك أشخاص مازالوا يهتمون بتطويره".وظهر الرشاش المتطور بتحديثات شملت كلا من قبضة الرشاش الأساسية والاسطوانة التي تعتبر مخزن الرصاص، بالإضافة إلى تحديثات شملت مظهره الخارجي، إضافة منظار للأهداف البعيدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104182/77/1041827756_0:39:2627:2009_1920x0_80_0_0_722ef227b47142811db9cdca54f31ce3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
رشاش سوفياتي يظهر بحلة جديدة وحديثة في العراق.. صور تابعنا عبر
انتشرت، على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، صور لرشاش سوفياتي خضع لتحديثات جعلت منه رشاشا فريدا من نوعه.
ويعتبر الرشاش السوفياتي الذي يعرف باسم مبتكره المصمم السوفياتي جورج شباغين، والذي استطاع خلال الحرب العالمية الثانية تطوير الرشاش العادي إلى رشاش أقوى وبخزان رصاص أكبر.
وعلق أحد المدونين على الصور المنشورة عن الرشاش قائلا: "لا يزال المدفع الرشاش يستخدم في النزاعات في الشرق الأوسط بالرغم من السنوات والعقود التي مرت هناك أشخاص مازالوا يهتمون بتطويره".
وظهر الرشاش المتطور بتحديثات شملت كلا من قبضة الرشاش الأساسية والاسطوانة التي تعتبر مخزن الرصاص، بالإضافة إلى تحديثات شملت مظهره الخارجي، إضافة منظار للأهداف البعيدة.