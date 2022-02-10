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https://arabic.sputniknews.com/20220210/رغد-صدام-حسين-تنعى-رفيق-درب-والدها--1058330882.html
رغد صدام حسين تنعى "رفيق درب والدها"
رغد صدام حسين تنعى "رفيق درب والدها"
نعت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، رفيق دربه كما وصفته، والذي توفي ‏اليوم الخميس.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:10+0000
2022-02-10T16:10+0000
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وأشارت ابنة صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنها تنعى "وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي، العم العزيز، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين".كما قدمت رغد صدام حسين تعازيها الحارة لأسرة حاتم حمدان العزاوي، "زوجته صبيحة العزاوي صديقة والدتها ورفيقة الدرب التي درست لها في مرحلة الطفولة".وشغل حاتم حمدان العزاوي منصب رئيس الديوان الرئاسة العراقية في عهد صدام حسين، وذلك بعد أن عمل مستشارا في الرئاسة.ونال العزاوي عددا من التكريمات، هي وسام الرافدين من الدرجة الأولى في عام 1991، و3 أنواط شجاعة عام 1991، ونوط استحقاق عالي عام 1993، ونوط شجاعة في عام 1998.وكانت رغد صدام حسين نشرت قبل أيام فيديو لوالدها الراحل وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، وأرفقت المقطع قالت فيه: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك يعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

رغد صدام حسين تنعى "رفيق درب والدها"

16:10 GMT 10.02.2022
© AP Photo / Darko Bandicصدام حسين
صدام حسين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
صدام حسين
© AP Photo / Darko Bandic
تابعنا عبر
نعت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، رفيق دربه كما وصفته، والذي توفي ‏اليوم الخميس.‏
وأشارت ابنة صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر"، إلى أنها تنعى "وفاة المناضل حاتم حمدان العزاوي، العم العزيز، رفيق درب والدي الشهيد صدام حسين".
كما قدمت رغد صدام حسين تعازيها الحارة لأسرة حاتم حمدان العزاوي، "زوجته صبيحة العزاوي صديقة والدتها ورفيقة الدرب التي درست لها في مرحلة الطفولة".
وشغل حاتم حمدان العزاوي منصب رئيس الديوان الرئاسة العراقية في عهد صدام حسين، وذلك بعد أن عمل مستشارا في الرئاسة.
ونال العزاوي عددا من التكريمات، هي وسام الرافدين من الدرجة الأولى في عام 1991، و3 أنواط شجاعة عام 1991، ونوط استحقاق عالي عام 1993، ونوط شجاعة في عام 1998.
وكانت رغد صدام حسين نشرت قبل أيام فيديو لوالدها الراحل وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي، وأرفقت المقطع قالت فيه: "أيها البطل، أيها العز، سيبقى عزك يعود عراقك قريبا إلى المكانة التي تليق به رغم أنفهم بإذن الله".
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