تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/زعيم-المعارضة-التركي-يرفض-دفع-فاتورة-الكهرباء-احتجاجا-على-رفع-الأسعار-1058283001.html
زعيم المعارضة التركي يرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجا على رفع الأسعار
زعيم المعارضة التركي يرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجا على رفع الأسعار
رفض كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، دفع فاتورة الكهرباء، أمس الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T07:31+0000
2022-02-10T07:31+0000
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407694_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_77cb4da4ccf2c0386b1ab57b8f8e6cf1.jpg
ونقلت رويترز عن قلجدار أوغلو قوله إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم.ودعا زعيم المعارضة التركي، في تسجيل فيديو نشر على حسابه على تويتر، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد% من 18%.يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا بنسبة بلغت 125% للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50% لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير/ كانون الثاني، ما دفع أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين إلى الشكوى علنا هذا الأسبوع من تلك الزيادة.ظهر ذلك واضحا عندما وضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.يذكر أن تركيا شهدت قفزة في معدل التضخم في يناير الماضي إلى نحو 50 % بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة أردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة مما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم، واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054407694_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e717daed40eb0040e109c8c68ee8d262.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن

زعيم المعارضة التركي يرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجا على رفع الأسعار

07:31 GMT 10.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGANالليرة التركية
الليرة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
تابعنا عبر
رفض كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، دفع فاتورة الكهرباء، أمس الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
ونقلت رويترز عن قلجدار أوغلو قوله إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم.
ودعا زعيم المعارضة التركي، في تسجيل فيديو نشر على حسابه على تويتر، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد% من 18%.
يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا بنسبة بلغت 125% للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50% لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير/ كانون الثاني، ما دفع أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين إلى الشكوى علنا هذا الأسبوع من تلك الزيادة.
ظهر ذلك واضحا عندما وضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.
يذكر أن تركيا شهدت قفزة في معدل التضخم في يناير الماضي إلى نحو 50 % بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة أردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة مما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم، واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.
>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية