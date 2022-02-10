https://arabic.sputniknews.com/20220210/زعيم-المعارضة-التركي-يرفض-دفع-فاتورة-الكهرباء-احتجاجا-على-رفع-الأسعار-1058283001.html

زعيم المعارضة التركي يرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجا على رفع الأسعار

زعيم المعارضة التركي يرفض دفع فاتورة الكهرباء احتجاجا على رفع الأسعار

رفض كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، دفع فاتورة الكهرباء، أمس الأربعاء، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T07:31+0000

2022-02-10T07:31+0000

2022-02-10T07:31+0000

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ونقلت رويترز عن قلجدار أوغلو قوله إنه لن يدفع فاتورة الكهرباء حتى يلغي الرئيس رجب طيب أردوغان زيادات الأسعار الأخيرة في حين تظهر علامات في مختلف أنحاء البلاد على الاستياء من ارتفاع التضخم.ودعا زعيم المعارضة التركي، في تسجيل فيديو نشر على حسابه على تويتر، إلى خفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على فواتير الكهرباء إلى واحد% من 18%.يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الكهرباء في تركيا بنسبة بلغت 125% للمستخدمين التجاريين ذوي الاستهلاك المرتفع وبنحو 50% لاستخدام الأسر ذات الاستهلاك المنخفض منذ بداية يناير/ كانون الثاني، ما دفع أصحاب المتاجر ومجالس المدن ورجال الدين إلى الشكوى علنا هذا الأسبوع من تلك الزيادة.ظهر ذلك واضحا عندما وضع بعض أصحاب المطاعم إشعارات على نوافذ مطاعمهم توضح الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء وفقا لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في حين قررت الأقلية العلوية في تركيا الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء عن دور العبادة الخاصة بها.يذكر أن تركيا شهدت قفزة في معدل التضخم في يناير الماضي إلى نحو 50 % بعد انهيار قيمة العملة في أواخر العام الماضي بسبب سياسة أردوغان غير التقليدية بالإبقاء على أسعار فائدة منخفضة مما زاد تكلفة المعيشة على الأتراك الذين يعانون بالفعل لتلبية احتياجاتهم، واستجابة لذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 % لكنها زادت أيضا أسعار الغاز والكهرباء والبنزين ورسوم الطرق لتعويض تقلب أسعار الواردات.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.

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