ستولتنبرغ: الناتو قد ينشر مجموعات قتالية في منطقة البحر الأسود

وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال خلاله "نحن ندرس الآن إمكانية تواجد طويل الأمد في جنوب شرق أوروبا للحلف، ولدينا مجموعات قتالية في دول البلطيق وبولندا كما ندرس إمكانية نشر مجموعات مماثلة في منطقة البحر الأسود في رومانيا تحديدا".وأضاف ستولتنبرغ أن الجيش الأوكراني اليوم أفضل استعدادًا بكثير مما كان عليه في عام 2014. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية باتت أفضل تجهيزاً وتدريباً وإدارة". وبحسب ستولتنبرغ ، فإن "بريطانيا وأعضاء آخرون في الحلف يدعمون قوات الدفاع الأوكرانية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وهذا حق لكل أمة".
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس أن الحلف يدرس نشر مجموعات قتالية في رومانيا.
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال خلاله "نحن ندرس الآن إمكانية تواجد طويل الأمد في جنوب شرق أوروبا للحلف، ولدينا مجموعات قتالية في دول البلطيق وبولندا كما ندرس إمكانية نشر مجموعات مماثلة في منطقة البحر الأسود في رومانيا تحديدا".
وأضاف ستولتنبرغ أن الجيش الأوكراني اليوم أفضل استعدادًا بكثير مما كان عليه في عام 2014. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية باتت أفضل تجهيزاً وتدريباً وإدارة".
وبحسب ستولتنبرغ ، فإن "بريطانيا وأعضاء آخرون في الحلف يدعمون قوات الدفاع الأوكرانية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وهذا حق لكل أمة".