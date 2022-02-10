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https://arabic.sputniknews.com/20220210/ستولتنبرغ-الناتو-قد-ينشر-مجموعات-قتالية-في-منطقة-البحر-الأسود-1058304318.html
ستولتنبرغ: الناتو قد ينشر مجموعات قتالية في منطقة البحر الأسود
ستولتنبرغ: الناتو قد ينشر مجموعات قتالية في منطقة البحر الأسود
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس أن الحلف يدرس نشر مجموعات قتالية في رومانيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:05+0000
2022-02-10T12:06+0000
العالم
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وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال خلاله "نحن ندرس الآن إمكانية تواجد طويل الأمد في جنوب شرق أوروبا للحلف، ولدينا مجموعات قتالية في دول البلطيق وبولندا كما ندرس إمكانية نشر مجموعات مماثلة في منطقة البحر الأسود في رومانيا تحديدا".وأضاف ستولتنبرغ أن الجيش الأوكراني اليوم أفضل استعدادًا بكثير مما كان عليه في عام 2014. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية باتت أفضل تجهيزاً وتدريباً وإدارة". وبحسب ستولتنبرغ ، فإن "بريطانيا وأعضاء آخرون في الحلف يدعمون قوات الدفاع الأوكرانية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وهذا حق لكل أمة".
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العالم

ستولتنبرغ: الناتو قد ينشر مجموعات قتالية في منطقة البحر الأسود

12:05 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 12:06 GMT 10.02.2022)
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy / الذهاب إلى بنك الصورالأمين العام لحلف "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Alexei Vitvitskiy
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس أن الحلف يدرس نشر مجموعات قتالية في رومانيا.
وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال خلاله "نحن ندرس الآن إمكانية تواجد طويل الأمد في جنوب شرق أوروبا للحلف، ولدينا مجموعات قتالية في دول البلطيق وبولندا كما ندرس إمكانية نشر مجموعات مماثلة في منطقة البحر الأسود في رومانيا تحديدا".
وأضاف ستولتنبرغ أن الجيش الأوكراني اليوم أفضل استعدادًا بكثير مما كان عليه في عام 2014. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية باتت أفضل تجهيزاً وتدريباً وإدارة".
وبحسب ستولتنبرغ ، فإن "بريطانيا وأعضاء آخرون في الحلف يدعمون قوات الدفاع الأوكرانية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وهذا حق لكل أمة".
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