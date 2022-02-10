https://arabic.sputniknews.com/20220210/سوريا-ترد-على-العدوان-الإسرائيلي-على-أراضيها-1058281169.html

سوريا ترد على "العدوان الإسرائيلي" على أراضيها

سوريا ترد على "العدوان الإسرائيلي" على أراضيها

أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانا شديد اللهجة، بشأن "العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية من اتجاه العاصمة اللبنانية بيروت ومن اتجاه الجولان السوري المحتل... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T06:36+0000

2022-02-10T06:36+0000

2022-02-10T06:36+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

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وقالت الخارجية السورية، في بيانها، إن "هذا العدوان يشكل انتهاكاً مضاعفاً لمبادئ القانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة بلبنان وسوريا ولا سيما قرار مجلس الأمن حول فض الاشتباك رقم 350 لعام 1974"، وذلك حسب وكالة الأنباء السورية- سانا.وأضافت: أن "هذا العدوان يأتي وسط صمت دولي ومظلة حماية توفرها الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يشجع كيان الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في عدوانه المتكرر على سوريا وفي تقويض وتآكل مصداقية المجتمع الدولي وما تسمى الشرعية الدولية ما سيقود حتماً إلى تأزم الأوضاع بشكل خطير".وحذر البيان "حكام الكيان الإسرائيلي من استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإجرامية المتكررة والسافرة والرعناء ومخاطر ذلك على الاستقرار في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين"، مؤكدا أن "هذه الاعتداءات الجبانة ستنعكس وبالا على من يقوم بها ويشجعها".وختم البيان "أن من حق سورية استخدام الوسائل المشروعة كافة للرد عليها وتحميل كل من يقف خلفها المسؤولية التامة عن تداعياتها الخطيرة".وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في وقت سابق، بأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق في محيط دمشق، فجر اليوم الأربعاء، تسبب في مقتل جندي وإصابة 5 آخرين.وذكرت وزارة الدفاع السورية أن "وسائط الدفاع الجوية السورية تصدت لعدوانين إسرائيليين على مدينة دمشق. وقالت في بيان لها على لسان مصدر عسكري أنه "حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت، وعند الساعة 1.10 نفذ عدوانا بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان".وفي سياق متصل ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان إن صاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا تجاه إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

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