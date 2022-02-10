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https://arabic.sputniknews.com/20220210/شركة-إسرائيلية-تكشف-عن-أول-طائرة-هليكوبتر-هجينة-دون-طيار-1058311054.html
شركة إسرائيلية تكشف عن أول طائرة هليكوبتر هجينة دون طيار
شركة إسرائيلية تكشف عن أول طائرة هليكوبتر هجينة دون طيار
كشفت شركة "ستيدكوبتر" الإسرائيلية عن أول طائرة هليكوبتر هجينة دون طيار في العالم. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:37+0000
2022-02-10T12:37+0000
إسرائيل
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وحسب ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الشركة أعلنت عن أول طائرة هليكوبتر هجينة تعتمد على مزيج من الدفع بالغاز والكهرباء.وطورت "ستيدكوبتر" "بلاك إيجل H50" بحيث يمكنها حمل حوالي 12 كغ والطيران لمدة 5 ساعات.جاء كشف الشرطة الإسرائيلة عن تطويرها للطائرة في مشاركتها بمعرض سنغافورة الجوي.وقد صممت الطائرة لمهام إنفاذ القانون والمهام البحرية والمدنية، مع نظام سهل المناورة والصيانة وصديق للبيئة.
إسرائيل
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إسرائيل

شركة إسرائيلية تكشف عن أول طائرة هليكوبتر هجينة دون طيار

12:37 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEKدرون بيرقدار التركية
درون بيرقدار التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / BIROL BEBEK
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كشفت شركة "ستيدكوبتر" الإسرائيلية عن أول طائرة هليكوبتر هجينة دون طيار في العالم.
وحسب ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الشركة أعلنت عن أول طائرة هليكوبتر هجينة تعتمد على مزيج من الدفع بالغاز والكهرباء.
وطورت "ستيدكوبتر" "بلاك إيجل H50" بحيث يمكنها حمل حوالي 12 كغ والطيران لمدة 5 ساعات.
جاء كشف الشرطة الإسرائيلة عن تطويرها للطائرة في مشاركتها بمعرض سنغافورة الجوي.
وقد صممت الطائرة لمهام إنفاذ القانون والمهام البحرية والمدنية، مع نظام سهل المناورة والصيانة وصديق للبيئة.
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