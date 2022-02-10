شركة إسرائيلية تكشف عن أول طائرة هليكوبتر هجينة دون طيار

وحسب ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الشركة أعلنت عن أول طائرة هليكوبتر هجينة تعتمد على مزيج من الدفع بالغاز والكهرباء.وطورت "ستيدكوبتر" "بلاك إيجل H50" بحيث يمكنها حمل حوالي 12 كغ والطيران لمدة 5 ساعات.جاء كشف الشرطة الإسرائيلة عن تطويرها للطائرة في مشاركتها بمعرض سنغافورة الجوي.وقد صممت الطائرة لمهام إنفاذ القانون والمهام البحرية والمدنية، مع نظام سهل المناورة والصيانة وصديق للبيئة.
كشفت شركة "ستيدكوبتر" الإسرائيلية عن أول طائرة هليكوبتر هجينة دون طيار في العالم.
وحسب ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن الشركة أعلنت عن أول طائرة هليكوبتر هجينة تعتمد على مزيج من الدفع بالغاز والكهرباء.
أول طائرة هليكوبتر هجينة تعتمد على مزيج من الدفع بالغاز والكهرباء طورتها "ستيدكوبتر" "بلاك إيجل H50" يمكنها حمل حوالي 12 كغم والطيران ٥ساعات في معرض سنغافورة الجوي. الطائرة مصممة لمهام إنفاذ القانون والمهام البحرية والمدنية، مع نظام سهل المناورة والصيانة وصديق للبيئة@Steadicopter pic.twitter.com/KizBDnXkOe