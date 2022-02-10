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https://arabic.sputniknews.com/20220210/شمخاني-الشعب-الإيراني-عصي-على-الهزيمة-1058298454.html
شمخاني: الشعب الإيراني عصي على الهزيمة
شمخاني: الشعب الإيراني عصي على الهزيمة
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الخميس، إن الشعب الإيراني الذي ناضل على مدى 43 عاما في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:02+0000
2022-02-10T11:02+0000
شمخاني
إيران
أخبار العالم الآن
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ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، شدد من خلالها على "ضرورة انطلاق الجهاد للتنوير والتبيين تحت شعار لبيك يا خامنئي".وذكر المسؤول الإيراني أن شعار "لبيك يا خميني" فك عقدة الحرب المفروضة على بلاده لصالح جبهة الثورة، موضحا أن الشعب الذي ناضل على مدى 43 عاما عصي على الهزيمة.وأشار علي شمخاني إلى أن الشعب الإيراني ناضل في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية طوال الـ 43 عاما الماضية، وهي الفترة التي بدأت مع الثورة الإيرانية، في العام 1979، قامت خلالها إيران بدفع متغطرسي العالم إلى احترام استقلالها والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
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شمخاني, إيران, أخبار العالم الآن

شمخاني: الشعب الإيراني عصي على الهزيمة

11:02 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / ATTA KENAREأمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الخميس، إن الشعب الإيراني الذي ناضل على مدى 43 عاما في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية، عصي على الهزيمة.
ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، شدد من خلالها على "ضرورة انطلاق الجهاد للتنوير والتبيين تحت شعار لبيك يا خامنئي".
وذكر المسؤول الإيراني أن شعار "لبيك يا خميني" فك عقدة الحرب المفروضة على بلاده لصالح جبهة الثورة، موضحا أن الشعب الذي ناضل على مدى 43 عاما عصي على الهزيمة.
وأشار علي شمخاني إلى أن الشعب الإيراني ناضل في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية طوال الـ 43 عاما الماضية، وهي الفترة التي بدأت مع الثورة الإيرانية، في العام 1979، قامت خلالها إيران بدفع متغطرسي العالم إلى احترام استقلالها والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
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