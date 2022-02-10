شمخاني: الشعب الإيراني عصي على الهزيمة

ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، شدد من خلالها على "ضرورة انطلاق الجهاد للتنوير والتبيين تحت شعار لبيك يا خامنئي".وذكر المسؤول الإيراني أن شعار "لبيك يا خميني" فك عقدة الحرب المفروضة على بلاده لصالح جبهة الثورة، موضحا أن الشعب الذي ناضل على مدى 43 عاما عصي على الهزيمة.وأشار علي شمخاني إلى أن الشعب الإيراني ناضل في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية طوال الـ 43 عاما الماضية، وهي الفترة التي بدأت مع الثورة الإيرانية، في العام 1979، قامت خلالها إيران بدفع متغطرسي العالم إلى احترام استقلالها والجلوس إلى طاولة المفاوضات.
قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الخميس، إن الشعب الإيراني الذي ناضل على مدى 43 عاما في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية، عصي على الهزيمة.
ونشر شمخاني تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، شدد من خلالها على "ضرورة انطلاق الجهاد للتنوير والتبيين تحت شعار لبيك يا خامنئي".
ملتی که۴۳ سال با جهاد در جبهههای نظامی، علمی و فرهنگی، هفتتیرکشان عالم را مجبور کرده که با احترام به استقلالش پای میز مذاکره بیایند، شکست ناپذیر است. چنانچه «لبیک یا خمینی» گره جنگ تحمیلی را به نفع جبهه انقلاب گشود، امروز با شعار «لبیک یا خامنهای» باید #جهاد_تبیین را آغازکرد.
وذكر المسؤول الإيراني أن شعار "لبيك يا خميني" فك عقدة الحرب المفروضة على بلاده لصالح جبهة الثورة، موضحا أن الشعب الذي ناضل على مدى 43 عاما عصي على الهزيمة.
وأشار علي شمخاني إلى أن الشعب الإيراني ناضل في مختلف الجبهات العسكرية والعلمية والثقافية طوال الـ 43 عاما الماضية، وهي الفترة التي بدأت مع الثورة الإيرانية، في العام 1979، قامت خلالها إيران بدفع متغطرسي العالم إلى احترام استقلالها والجلوس إلى طاولة المفاوضات.