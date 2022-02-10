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صحيفة عبرية تكشف الهدف من إعلان إيران عن صاروخ "خيبر شكن"

صحيفة عبرية تكشف الهدف من إعلان إيران عن صاروخ "خيبر شكن"

كشفت صحيفة عبرية النقاب، أمس الأربعاء، عن الهدف من وراء إعلان إيران عن صاروخ "خيبر شكن" الجديد. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T15:20+0000

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وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء أمس الأربعاء، أن الهدف من وراء إعلان إيران عن صاروخ "خيبر شكن" الجديد في هذا التوقيت هو الإشارة إلى من يتفاوضون في مباحثات فيينا على اتفاق نووي جديد ولإسرائيل وآخرين، بأنّ البديل لهم هو الحرب والتصعيد.وأوضحت الصحيفة، أن إيران بكشفها عن صاروخ بالستي مداه 1450 كم، وهو ما يعني قدرته على الوصول إلى إسرائيل، أنه رسالة قوية لإسرائيل نفسها، خاصة وأن مداه يصل إلى عمق الأراضي الإسرائيلية كلها.وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا، قبل يومين.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ بعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".وأضافت أن "الصاروخ بعيد المدى ودقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واختزال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، إن "قوة الرأس الحربي لصاروخ "خيبرشكن" تضاعف نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة".وأوضح قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، خلال مراسم الكشف عن الصاروخ، أن "صاروخ "خيبر شكن" قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته من الـ تي إن تي عدة مرات".

https://arabic.sputniknews.com/20220209/الجيش-الإيراني-سنواصل-تعزيز-اقتدارنا-الصاروخي-كما-ونوعا-1058278515.html

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