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https://arabic.sputniknews.com/20220210/عباس-ما-حدث-بنابلس-جريمة-اغتيال-متعمدة-لا-يمكن-السكوت-عليها-1058339123.html
عباس: ما حدث بنابلس جريمة اغتيال متعمدة لا يمكن السكوت عليها
عباس: ما حدث بنابلس جريمة اغتيال متعمدة لا يمكن السكوت عليها
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إنه "لا يمكن السكوت" على اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T21:00+0000
2022-02-10T21:00+0000
2022-02-10T21:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الرئيس الفلسطيني أن اغتيالهم "جريمة قتل متعمدة قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبنائنا وشبابنا وأهلنا".وأضاف: "لن نسمح بتكرار مثل هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها"، مقدما العزاء لأهالي القتلى.وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اغتالت قوة خاصة إسرائيلية 3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على جنودها.ونعت كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة فتح، القتلى وهم "إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل".وقالت في بيان إنهم قتلوا في "عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار".
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أخبار فلسطين اليوم
عباس: ما حدث بنابلس جريمة اغتيال متعمدة لا يمكن السكوت عليها تابعنا عبر
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، إنه "لا يمكن السكوت" على اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت
وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية
"وفا"، عن الرئيس الفلسطيني أن اغتيالهم "جريمة قتل متعمدة قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبنائنا وشبابنا وأهلنا".
وأضاف: "لن نسمح بتكرار مثل هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها"، مقدما العزاء لأهالي القتلى.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء،
اغتالت قوة خاصة إسرائيلية
3 فلسطينيين داخل سيارتهم في مدينة نابلس، بدعوى تورطهم في إطلاق نار على جنودها.
ونعت كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة فتح، القتلى وهم "إبراهيم النابلسي وأدهم مبروك ومحمد الدخيل".
وقالت في بيان إنهم قتلوا في "عملية اغتيال جبانة نفذتها قوة خاصة صهيونية في مدينة نابلس جبل النار".