عضو المجلس المركزي لـ "حزب الله": لبنان أصبح ساحة للتدخلات الخارجية

جاء ذلك خلال مناسبة خاصة بـ "حزب الله" في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، بحسب ما ذكره موقع "لبنان - 24"، اليوم الخميس، الذي أشار إلى قول قاووق، إن هدف التدخلات الخارجية هي التحريض على "حزب الله" ونشر ما وصفه بـ "الأكاذيب"، التي تهدف إلى التشكيك في موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة.وتابع: "حملات التحريض هي حملات مدفوعة الثمن تتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ "النظام السعودي في لبنان يؤمن الخائن ويخون الأمين".وسجل نحو 250 ألف لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل، لانتخاب أعضاء البرلمان وعددهم 128 نائبا.يذكر أن لبنان يواجه أزمات سياسية واقتصادية منذ شهور، وتسعى حكومة نجيب ميقاتي إلى وضع خطة لإنقاذه مع البنك الدولي، الذي وصفها بـ "الأسوأ على المستوى العالمي منذ قرن ونصف قرن".وأصبحت احتياطيات المصرف المركزي اللبناني من العملات الأجنبية تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي بالكاد.
قال نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي لـ "حزب الله" اللبناني إن لبنان أصبح ساحة للتدخلات الخارجية خاصة الأمريكية والسعودية، مشيرا إلى أن مسؤولين من الدولتين يعقدون لقاءات انتخابية لتحديد المرشحين وإدارة الحملات الانتخابية.
جاء ذلك خلال مناسبة خاصة بـ "حزب الله" في بلدة عيتا الشعب الجنوبية، بحسب ما ذكره موقع "لبنان - 24"، اليوم الخميس، الذي أشار إلى قول قاووق، إن هدف التدخلات الخارجية هي التحريض على "حزب الله" ونشر ما وصفه بـ "الأكاذيب"، التي تهدف إلى التشكيك في موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة.
وقال نبيل قاووق: "موقف (حزب الله) هو أن لا تأجيل للانتخابات وهو موقف لا يقبل التأويل أو التحريف".
وتابع: "حملات التحريض هي حملات مدفوعة الثمن تتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ "النظام السعودي في لبنان يؤمن الخائن ويخون الأمين".
يذكر أن الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، علق على انسحاب سعد الحريري، زعيم تيار المستقبل ورئيس الوزراء السابق من العمل السياسي، مشيرا إلى أنه أمر مؤسف لأن غياب تيار المستقبل سيكون له تأثير كبير في الانتخابات.
وسجل نحو 250 ألف لبناني في الخارج للتصويت في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في مايو/ أيار المقبل، لانتخاب أعضاء البرلمان وعددهم 128 نائبا.