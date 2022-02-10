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https://arabic.sputniknews.com/20220210/عقيلة-صالح-مجلس-الدولة-يزكي-فتحي-باشاغا-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-في-ليبيا-1058302788.html
عقيلة صالح: مجلس الدولة يزكي فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا
عقيلة صالح: مجلس الدولة يزكي فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا
أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:45+0000
2022-02-10T11:45+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.وكان المجلس الأعلى للدولة طلب في وقت سابق اليوم، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.ونشرت قناة "218" الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.وصوت المجلس، بأغلبية على "اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري". وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم".من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا".
https://arabic.sputniknews.com/20220210/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-بالأغلبية-على-اعتماد-التعديل-الدستوري-1058301265.html
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أخبار ليبيا اليوم

عقيلة صالح: مجلس الدولة يزكي فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة في ليبيا

11:45 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAIDوزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / FETHI BELAID
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أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب"، داعيا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.
رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
مجلس النواب الليبي يصوت بالأغلبية على اعتماد التعديل الدستوري
11:18 GMT
وكان المجلس الأعلى للدولة طلب في وقت سابق اليوم، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.

ونشرت قناة "218" الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.
وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.
وصوت المجلس، بأغلبية على "اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري". وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم".
من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر بـ126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا".
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