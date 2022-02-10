تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/علماء-آثار-يكتشفون-خبيئة-لمواد-التحنيط-في-مصر-صور-1058330256.html
علماء آثار يكتشفون خبيئة لمواد التحنيط في مصر... صور
علماء آثار يكتشفون خبيئة لمواد التحنيط في مصر... صور
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اكتشاف خبيئة لمواد التحنيط، تعود إلى عصر الأسرة 26. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:05+0000
2022-02-10T16:05+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103623/01/1036230140_0:91:2250:1357_1920x0_80_0_0_d0494fcae2ace0583375d2458d922028.jpg
وقال بيان للوزارة نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن البعثة الأثرية التشيكية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات،اكتشفت خبيئة لمواد التحنيط، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري داخل مجموعة من آبار الدفن التي تعود الى عصر الأسرة 26 والتي تقع في الجزء الغربي من جبانة أبو صير.ونقل البيان عن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، قوله إن "هذه الخبيئة تم العثور عليها داخل بئر ضخم تبلغ قياساته 5.3 × 5.3 متر، وعمق أكثر من 14 مترًا، يحتوي على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، تتكون من 370 إناء فخاري كبير الحجم مقسمة إلى 14 مجموعة تضم كل مجموعة من 7 الى 52 إناء".وأشار وزيري إلى أن هذه الأواني بها بقايا مواد كانت تستخدم أثناء عملية التحنيط.وأوضح أنه "تم العثور في المجموعة العلوية من الأواني على أربعة أواني كانوبية من الحجر الجيري فارغة ومنقوش عليها نصوص بالكتابة الهيروغليفية باسم صاحبها وهو شخص يدعى واح إيب رع-مري نيت، ابن السيدة إرتورو".من جانبه صرح الدكتور ميروسلاف بارتا، رئيس البعثة، أن "موسم 2021 كان جزءًا من مشروع طويل الأمد يهدف إلى الكشف عن الآثار التي تعود إلى حقبة كان المجتمع المصري القديم يبحث فيها عن وسائل جديدة لكيفية الحفاظ على الهوية المصرية الفريدة وقد لعبت مقابر أبو صير، والتي تم بناؤها بطريقة مماثلة لهرم زوسر الشهير، أشهر ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة، دورًا رئيسيًا في إظهار الثقافة المصرية الفريدة من نوعها، التي تم التعبير عنها من قبل الحقب المصرية في تلك الفترة".
https://arabic.sputniknews.com/20210316/باحثون-يكتشفون-أقدم-المراجع-التي-تفسر-الطرق-المعتمدة-للتحنيط-1048376078.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103623/01/1036230140_161:0:2090:1447_1920x0_80_0_0_c0e04d8e9f3f74417114eabbce9d3e15.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

علماء آثار يكتشفون خبيئة لمواد التحنيط في مصر... صور

16:05 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / Ben Curtisرئيس الآثار المصرية زاهي حواس (وسط الصورة تقريبا) يشرف على إزالة الملك توت عنخ آمون من التابوت الحجري في قبره تحت الأرض بوادي الملوك الشهير في الأقصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. تم الكشف عن الوجه الحقيقي للفرعون توت عنخ آمون، ملك مصر القديمة، للمرة الأولى منذ وفاته في ظروف غامضة منذ أكثر من 3000 سنة. وانتقلت مومياء الفرعون من تابوتها المزخرف، حيث أثار اكتسافه عام 1922 حدثا حصريا دوليا حول مكان الاحتفاظ به، حيث كما يقول الخبراء أنه سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل.
رئيس الآثار المصرية زاهي حواس (وسط الصورة تقريبا) يشرف على إزالة الملك توت عنخ آمون من التابوت الحجري في قبره تحت الأرض بوادي الملوك الشهير في الأقصر، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. تم الكشف عن الوجه الحقيقي للفرعون توت عنخ آمون، ملك مصر القديمة، للمرة الأولى منذ وفاته في ظروف غامضة منذ أكثر من 3000 سنة. وانتقلت مومياء الفرعون من تابوتها المزخرف، حيث أثار اكتسافه عام 1922 حدثا حصريا دوليا حول مكان الاحتفاظ به، حيث كما يقول الخبراء أنه سيتم الحفاظ عليها بشكل أفضل. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / Ben Curtis
تابعنا عبر
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اكتشاف خبيئة لمواد التحنيط، تعود إلى عصر الأسرة 26.
وقال بيان للوزارة نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن البعثة الأثرية التشيكية التابعة للمعهد التشيكي لعلم المصريات،
مومياء الملك رمسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2021
باحثون يكتشفون أقدم المراجع التي تفسر الطرق المعتمدة للتحنيط
16 مارس 2021, 10:48 GMT
اكتشفت خبيئة لمواد التحنيط، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري داخل مجموعة من آبار الدفن التي تعود الى عصر الأسرة 26 والتي تقع في الجزء الغربي من جبانة أبو صير.
ونقل البيان عن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، قوله إن "هذه الخبيئة تم العثور عليها داخل بئر ضخم تبلغ قياساته 5.3 × 5.3 متر، وعمق أكثر من 14 مترًا، يحتوي على مواد للتحنيط فريدة من نوعها، تتكون من 370 إناء فخاري كبير الحجم مقسمة إلى 14 مجموعة تضم كل مجموعة من 7 الى 52 إناء".
وأشار وزيري إلى أن هذه الأواني بها بقايا مواد كانت تستخدم أثناء عملية التحنيط.
وأوضح أنه "تم العثور في المجموعة العلوية من الأواني على أربعة أواني كانوبية من الحجر الجيري فارغة ومنقوش عليها نصوص بالكتابة الهيروغليفية باسم صاحبها وهو شخص يدعى واح إيب رع-مري نيت، ابن السيدة إرتورو".
من جانبه صرح الدكتور ميروسلاف بارتا، رئيس البعثة، أن "موسم 2021 كان جزءًا من مشروع طويل الأمد يهدف إلى الكشف عن الآثار التي تعود إلى حقبة كان المجتمع المصري القديم يبحث فيها عن وسائل جديدة لكيفية الحفاظ على الهوية المصرية الفريدة وقد لعبت مقابر أبو صير، والتي تم بناؤها بطريقة مماثلة لهرم زوسر الشهير، أشهر ملوك الأسرة الثالثة من الدولة القديمة، دورًا رئيسيًا في إظهار الثقافة المصرية الفريدة من نوعها، التي تم التعبير عنها من قبل الحقب المصرية في تلك الفترة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала