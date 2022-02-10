على الرغم من اتهامها بتعاطي المنشطات تواصل المتزلجة فالييفا التدريب تحضيرا لعروض الأولمبياد...فيديو

وأضافت يرمولينا: "فيما يتعلق بمنح الميداليات في مسابقة الفرق، يجب أن تصدر اللجنة الأولمبية الدولية قرارها النهائي".يذكر أن وسائل الإعلام البريطانية ذكرت في وقت سابق أن فالييفا البالغة من العمر 15 عاما لديها مشاكل مع اختبار المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
قالت أولغا يرمولينا، الملحق الصحفي الروسي للتزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين، إن كاميلا فالييفا ليست ممنوعة من المشاركة في الألعاب، مؤكدة أن البعثة في انتظار البيانات الرسمية من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضافت يرمولينا: "فيما يتعلق بمنح الميداليات في مسابقة الفرق، يجب أن تصدر اللجنة الأولمبية الدولية قرارها النهائي".
يذكر أن وسائل الإعلام البريطانية ذكرت في وقت سابق أن فالييفا البالغة من العمر 15 عاما لديها مشاكل مع اختبار المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.