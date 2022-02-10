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https://arabic.sputniknews.com/20220210/على-الرغم-من-اتهامها-بتعاطي-المنشطات-تواصل-المتزلجة-فالييفا-التدريب-تحضيرا-لعروض-الأولمبيادفيديو-1058282046.html
على الرغم من اتهامها بتعاطي المنشطات تواصل المتزلجة فالييفا التدريب تحضيرا لعروض الأولمبياد...فيديو
على الرغم من اتهامها بتعاطي المنشطات تواصل المتزلجة فالييفا التدريب تحضيرا لعروض الأولمبياد...فيديو
قالت أولغا يرمولينا، الملحق الصحفي الروسي للتزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين، إن كاميلا فالييفا ليست ممنوعة من المشاركة في الألعاب، مؤكدة أن البعثة في... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T07:02+0000
2022-02-10T07:02+0000
روسيا
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وأضافت يرمولينا: "فيما يتعلق بمنح الميداليات في مسابقة الفرق، يجب أن تصدر اللجنة الأولمبية الدولية قرارها النهائي".يذكر أن وسائل الإعلام البريطانية ذكرت في وقت سابق أن فالييفا البالغة من العمر 15 عاما لديها مشاكل مع اختبار المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/اللجنة-الأولمبية-الدولية-ظروف-الحجر-الصحي-للرياضيين-في-أولمبياد-بكين-غير-مرضية--1058086494.html
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على الرغم من اتهامها بتعاطي المنشطات تواصل المتزلجة فالييفا التدريب تحضيرا لعروض الأولمبياد...فيديو

07:02 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصوركاميلا فالييفا
كاميلا فالييفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Aleksei Filippov
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قالت أولغا يرمولينا، الملحق الصحفي الروسي للتزلج الفني على الجليد في أولمبياد بكين، إن كاميلا فالييفا ليست ممنوعة من المشاركة في الألعاب، مؤكدة أن البعثة في انتظار البيانات الرسمية من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأضافت يرمولينا: "فيما يتعلق بمنح الميداليات في مسابقة الفرق، يجب أن تصدر اللجنة الأولمبية الدولية قرارها النهائي".
يذكر أن وسائل الإعلام البريطانية ذكرت في وقت سابق أن فالييفا البالغة من العمر 15 عاما لديها مشاكل مع اختبار المنشطات في الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.
وسيبلغ عدد المسابقات في الألعاب الشتوية الحالية 109، وهو رقم قياسي من حيث عدد المنافسات، إذ تمت إضافة 7 مسابقات عن الألعاب الشتوية لعام 2018.
ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
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