غاتيلوف: روسيا ليس لديها أي خطط لغزو أوكرانيا

جنيف - سبوتنيك. وقال غاتيلوف لـ"سبوتنيك": "قد يكون هناك تخبط عند المسؤولون والمحللون الغربيون في فك رموز تصريحات القيادة الروسية الواضحة تمامًا، لذا أكرر، ليس لدى روسيا ولم يكن، إي خطط لغزو أوكرانيا، كونه لا يوجد لهذا دافع ولا هدف جيوستراتيجي ولا منطق سليم".وأشار غاتيلوف إلى أن "روسيا دعت دائما ولا زالت لعلاقات متساوية وعملية، ذات منفعة متبادلة مع جميع الدول وليس فقط مع جيرانها".وأوضح غاتيلوف أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سبق وقال بوضوح شديد: "إذا كان الأمر يعتمد على روسيا فلن تكون هناك حرب"، إي إضافات أخرى؟.ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
صرح مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، غينادي غاتيلوف، على خلفية الادعاءات التي تروج لها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية والمتعلقة بـ "تخطيط موسكو لغزو أوكرانيا"، إن روسيا ليس لديها إي خطط لغزو أوكرانيا، كونه لا يوجد لهذا دافع ولا هدف جيوستراتيجي ولا منطق سليم.
جنيف - سبوتنيك. وقال غاتيلوف لـ"سبوتنيك": "قد يكون هناك تخبط عند المسؤولون والمحللون الغربيون في فك رموز تصريحات القيادة الروسية الواضحة تمامًا، لذا أكرر، ليس لدى روسيا ولم يكن، إي خطط لغزو أوكرانيا، كونه لا يوجد لهذا دافع ولا هدف جيوستراتيجي ولا منطق سليم".
وأشار غاتيلوف إلى أن "روسيا دعت دائما ولا زالت لعلاقات متساوية وعملية، ذات منفعة متبادلة مع جميع الدول وليس فقط مع جيرانها".