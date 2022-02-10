https://arabic.sputniknews.com/20220210/غاتيلوف-يعرب-عن-استعداد-موسكو-للحوار-مع-واشنطن-رغم-التلويح-بفرض-عقوبات-1058281022.html

غاتيلوف يعرب عن استعداد موسكو للحوار مع واشنطن رغم التلويح بفرض عقوبات

غاتيلوف يعرب عن استعداد موسكو للحوار مع واشنطن رغم التلويح بفرض عقوبات

قال مندوب روسيا الدائم لدى فرع الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بفرض عقوبات ضدها على... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T06:32+0000

2022-02-10T06:32+0000

2022-02-10T06:32+0000

روسيا

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وقال غاتيلوف لوكالة سبوتنيك: "إن رغبتنا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والأمن الأوروبي لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسي الذي ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية".وتابع غاتيلوف قائلا: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بدون مراعاتها [الموضوعات ذات الأولوية] بصورة مناسبة سيكون من الصعب للغاية التحرك التدريجي نحو المراعاة المتبادلة للمصالح في مجال حل المشاكل العاجلة للأمن الأوروبي".

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روسيا