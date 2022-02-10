غاتيلوف يعرب عن استعداد موسكو للحوار مع واشنطن رغم التلويح بفرض عقوبات

وقال غاتيلوف لوكالة سبوتنيك: "إن رغبتنا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والأمن الأوروبي لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسي الذي ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية".وتابع غاتيلوف قائلا: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بدون مراعاتها [الموضوعات ذات الأولوية] بصورة مناسبة سيكون من الصعب للغاية التحرك التدريجي نحو المراعاة المتبادلة للمصالح في مجال حل المشاكل العاجلة للأمن الأوروبي".
قال مندوب روسيا الدائم لدى فرع الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة رغم التلويح بفرض عقوبات ضدها على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه سيكون من الصعب إجراء مثل هذا الحوار بدون مراعاة الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا.
وقال غاتيلوف لوكالة سبوتنيك: "إن رغبتنا في التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الأمن العالمي والأمن الأوروبي لا تتوقف على تهديدات بفرض عقوبات من جانب واشنطن. الشيء الرئيسي الذي ننتظره الآن هو ردود واضحة من الولايات المتحدة وحلف الناتو الواضحة على وثائق الضمانات الأمنية".
ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لروسيا في الوقت الحالي هي عدم توسع الناتو، وعدم نشر منظومات أسلحة هجومية في الدول المجاورة لروسيا، وعودة الناتو إلى المواقع التي كان يشغلها عام 1997 "لم تلق ردًا مناسبًا من الولايات المتحدة والناتو".
وتابع غاتيلوف قائلا: "كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، بدون مراعاتها [الموضوعات ذات الأولوية] بصورة مناسبة سيكون من الصعب للغاية التحرك التدريجي نحو المراعاة المتبادلة للمصالح في مجال حل المشاكل العاجلة للأمن الأوروبي".