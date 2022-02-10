https://arabic.sputniknews.com/20220210/فلسطين-تعلق-الاعتراف-بإسرائيل-ورئيسي-يرى-سياسة-ترامب-عرقلة-للمفاوضات-واتهامات-لمصر-بدعم-تيغراي-1058323687.html

فلسطين تعلق الاعتراف بإسرائيل.. ورئيسي يرى "سياسة" ترامب عرقلة للمفاوضات.. واتهامات لمصر بدعم تيغراي

فلسطين تعلق الاعتراف بإسرائيل.. ورئيسي يرى "سياسة" ترامب عرقلة للمفاوضات.. واتهامات لمصر بدعم تيغراي

قرر المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، فيما قال الرئيس الإيراني إن استمرار واشنطن على سياسة ترامب يعرقل تقدم مفاوضات... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T13:59+0000

2022-02-10T13:59+0000

2022-02-10T13:59+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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فلسطين تعلق الاعتراف بإسرائيل ورئيسي يرى أن استمرار سياسة ترامب يعرقل المفاوضات واتهامات لمصر والسودان بدعم تيغراي فلسطين تعلق الاعتراف بإسرائيل ورئيسي يرى أن استمرار سياسة ترامب يعرقل المفاوضات واتهامات لمصر والسودان بدعم تيغراي

المجلس المركزي الفلسطيني يقرر وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيلقرر المجلس المركزي الفلسطيني وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة وتعليق الإعتراف بدولة إسرائيل، لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.وأعلن بيان للمجلس وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة مع إسرائيل، مطالبا بتحديد ركائز عملية للاستمرار في الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة ذات السيادة.ودعا المجلس إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية وممثلية منظمة تحرير فلسطين في واشنطن، رافضا بقاء تعهدات الرئيس بايدن نظرية دون تطبيق.وأشار أبو شهلا إلى أن ما قيل عن أن القرارات جاءت فقط لامتصاص الغضب الشعبي الفلسطيني أو استعراض إعلامي، ليس صحيحًا بالمرة، وإنما هو قرار طبيعي كرد فعل للممارسات الإسرائيلية وهو موقف حقيقي.الرئيس الإيراني يقول إن استمرار واشنطن على سياسة ترامب يعرقل تقدم مفاوضات الملف النووياعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تمسك الإدارة الأمريكية بسياسة الرئيس السابق، دونالد ترامب، عقبة أساسية في مفاوضات فيينا الخاصة بالنووي الإيراني.وفي اتصال برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، أشار رئيسي إلى أن بلاده تتطلع إلى أبعد من الاتفاق النووي، وتسعى لتعزيز علاقاتها مع الدول الأخرى، بما يتماشى مع المصالح المشتركة، بحسب بيان لمكتب الرئيس.وشدد رئيسي على أن طهران تسلك مسار تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتتابع تنمية علاقات حسن الجوار، وستواصل جهودها البناءة لتوفير الأمن بالتعاون مع دول المنطقة، داعيا إلى حل الأزمة اليمنية من خلال مفاوضات بين الأطراف.وأضاف أبشناس أن الوفد الإيراني ذهب إلى فيينا ومعه الضوء الأخضر لإبرام اتفاق، وسينتظر الإيرانيون وفاء الطرف الآخر بالتزاماته وتعهداته، مشيرا إلى أن ما يقال عن تداخل الملفات في فيينا بين النووي وقضايا أخرى مثل الملف اليمني غير صحيح، وأن ذلك مطلب سعودي، فالرياض هي التي تتحدث عن ارتباط بين مائدة المفاوضات في فيينا والقضية اليمنية، بينما تتحدث طهران عن حل هذه القضية يمنيا دون تدخل خارجي.أديس أبابا تتهم القاهرة والخرطوم بدعم جبهة تيغراي وتعلن عن تطورات إيجابية في سد النهضةاتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية، مصر والسودان، بدعم جبهة تحرير تيغراي التي تخوض صراعا معها منذ أكثر من عام.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، إن بلاده ستتوصل إلى حل مع السودان في هذا الشأن، عند وجود حكومة مستقرة بالخرطوم.في السياق، أعلن السفير الإثيوبي لدى الخرطوم، يبتال أميرو، خلال لقاء مع وزير الخارجية السوداني، المكلف علي الصادق، عن "تطورات إيجابية" بين البلدين في قضايا عدة بينها سد النهضة والحدود، على ضوء زيارة نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إلى أديس أبابا مؤخرا، ولقائه بعدد من المسؤولين الإثيوبيين.ودعا الوزير السوداني الجانب الإثيوبي لمواصلة الحوار، مشددا على أن بلاده لم تدعم جبهة تحرير تيغراي.وذكر أن السودان بات يسير على النهج المصري مؤخرا فأي اتهام لمصر هو اتهام ضمني للسودان، موضحا أن السودان أصبح يؤيد نظرية هشاشة تربة سد النهضة.يمكنكم متابعة المزيد من خلال عالم سبوتنيك

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