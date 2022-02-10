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https://arabic.sputniknews.com/20220210/فيديو-أثار-جدلا-هل-تضامن-رونالدو-مع-الطفل-الريان-1058329013.html
فيديو أثار جدلا... هل تضامن رونالدو مع الطفل ريان؟
فيديو أثار جدلا... هل تضامن رونالدو مع الطفل ريان؟
انتشر موخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زعم ناشروه أنه رسالة تضامن مع حادثة الطفل ريان الذي أصبح حديث العالم في الأونة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T15:35+0000
2022-02-10T15:35+0000
منوعات
مجتمع
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وفي الفيديو المنتشر، يظهر رونالدو وهو يوجه رسالة تضامن وأمل من دون أن تعرف الجهة المقصودة.ويقول رونالدو في الفيديو: "أنا لاعب مشهور جداً. لكن أنتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقدوا الأمل. العالم إلى جانبكم. نحن نهتم لأمركم، وأنا إلى جانبكم". وأرفق الفيديو بصورة للطفل المغربي ريان.وحصد الفيديو مئات المشاركات وآلاف المشاهدات على مواقع التواصل.حقيقة الفيديوبعد البحث عبر محركات البحث عن الفيديو الأصلي، وجد أنه منشور على حسابات رونالدو الرسمية على مواقع التواصل من "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.وجاء في التعليق المرافق "رسالة أمل لأطفال سوريا المتضررين من النزاع".الطفل ريانوكانت مأساة الطفل ريان قد أثارت مشاعر صدمة وحزن هزت المغرب والعالم بأسره.ورحل ريان الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام، يوم الأحد الماضي، بعدما علق في بئر لمدة 5 أيام في مأساة هزت العالم.
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منوعات, مجتمع

فيديو أثار جدلا... هل تضامن رونالدو مع الطفل ريان؟

15:35 GMT 10.02.2022
© REUTERS / HANDOUTالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء مؤتمر صحفي قبل مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء مؤتمر صحفي قبل مباراة البرتغال والمجر في يورو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / HANDOUT
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انتشر موخرا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، زعم ناشروه أنه رسالة تضامن مع حادثة الطفل ريان الذي أصبح حديث العالم في الأونة الأخيرة.
وفي الفيديو المنتشر، يظهر رونالدو وهو يوجه رسالة تضامن وأمل من دون أن تعرف الجهة المقصودة.
ويقول رونالدو في الفيديو: "أنا لاعب مشهور جداً. لكن أنتم الأبطال الحقيقيون. لا تفقدوا الأمل. العالم إلى جانبكم. نحن نهتم لأمركم، وأنا إلى جانبكم". وأرفق الفيديو بصورة للطفل المغربي ريان.
وحصد الفيديو مئات المشاركات وآلاف المشاهدات على مواقع التواصل.
حقيقة الفيديو
بعد البحث عبر محركات البحث عن الفيديو الأصلي، وجد أنه منشور على حسابات رونالدو الرسمية على مواقع التواصل من "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستغرام" بتاريخ 23 ديسمبر/كانون الأول 2016.
وجاء في التعليق المرافق "رسالة أمل لأطفال سوريا المتضررين من النزاع".

الطفل ريان

وكانت مأساة الطفل ريان قد أثارت مشاعر صدمة وحزن هزت المغرب والعالم بأسره.
ورحل ريان الذي يبلغ من العمر خمسة أعوام، يوم الأحد الماضي، بعدما علق في بئر لمدة 5 أيام في مأساة هزت العالم.
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