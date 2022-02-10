https://arabic.sputniknews.com/20220210/قرارات-رادعة-من-الحكومة-المصرية-لمواجهة-ظاهرة-منتشرة-1058305417.html

قرارات رادعة من الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة منتشرة

قرارات رادعة من الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة منتشرة

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، إصدار عدة قرارات رادعة، لمواجهة إحدى الظواهر المنتشرة في البلاد. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T12:25+0000

2022-02-10T12:25+0000

2022-02-10T12:25+0000

أخبار مصر الآن

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وقال بيان لمجلس الوزراء المصري، نشره عبر حسابه الرسمي، بموقع "فيسبوك"، إن الحكومة أصدرت حزمة قرارات رادعة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية.وأضاف البيان، أن القرارات ضمت إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية، سواء كان دعم التموين أو الخبز أو الأسمدة وغيرها.كما كلف رئيس الوزرارء المصري، وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، وأن يتضمن مشروع القانون كذلك معاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.وخلال الاجتماع أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنه في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، يتم تكثيف المرور الميداني للمحافظات على مستوى الجمهورية من جانب الإدارة المركزية لحماية الأراضي؛ لمتابعة التعديات وما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.وأوضح وزير الزراعة، أنه تم الاتفاق مع المحافظين على تشكيل لجان على مستوى القرية أو الوحدة المحلية والمركز والمحافظة، بحيث تكون مسؤولة عن التصدي لتلك التعديات بشكل صارم ومنعها، والتعامل معها على الفور واتخاذ ما يلزم لذلك.واقترح الوزير تشكيل هذه اللجنة المركزية من وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية، بحيث تكون مهمتها مراجعة البيان الشهري الوارد من المحافظات وما يتضمنه من مؤشرات.ومن جانبه شرح محمود توفيق، وزير الداخلية، الجهود التي تقوم بها الوزارة لمواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية.ولفت وزير الداخلية إلى أن جميع أجهزة الوزارة جاهزة للتعامل الفوري مع مخرجات اللجان المشكلة بالمحافظات؛ لمواجهة تلك الظاهرة.وشدد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أنه سيتم تشكيل لجان في جميع المحافظات من أجل منع التعديات على الأراضي الزراعية، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين المحافظات ومديريات الأمن؛ لمواجهة والتعامل مع أية تعديات على الأراضي الزراعية.ومن جانبه شدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، على أنه سيتابع بنفسه تقارير هذه اللجان بصورة دورية، حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لموقف التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها منع تلك التعديات في مهدها، والحفاظ على الرقعة الزراعية.وأكد مدبولي على أن "أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم، كما ستقوم الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها وأشكالها، كما سيتم اتخاذ إجراءات رادعة في هذا الشأن، بالإضافة إلى إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم".وأضاف، أنه "من واجب الحكومة حماية مقدرات الدولة وممتلكاتها من أي عبث أو تعديات، لأننا نعمل على حماية حقوق الأجيال القادمة ونحافظ على مستقبلها، ونحن بدورنا كحكومة لن نسمح بفقد أي بقعة صغيرة من الأراضي الزراعية مجددا؛ فهذا الأمر يدخل في نطاق الحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية".

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