https://arabic.sputniknews.com/20220210/كنيسة-بيزنطية-تعود-إلى-الحياة-بعد-اكتمال-ترميمها-في-قطاع-غزة--1058282584.html

كنيسة بيزنطية تعود إلى الحياة بعد اكتمال ترميمها في قطاع غزة

كنيسة بيزنطية تعود إلى الحياة بعد اكتمال ترميمها في قطاع غزة

تحولت كنيسة بيزنطية تعود إلى القرن الـ 5 الميلادي في مدينة غزة، إلى تحفة فنية معمارية بعد انتهاء أعمال الترميم فيها، لتصبح صالحة لاستقبال الزوار، وتبقى موروثاَ... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T07:29+0000

2022-02-10T07:29+0000

2022-02-10T08:30+0000

العالم العربي

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الترميم استمر على مدار عامين، واستطاع المختصون إعادة الهيئة الخارجية والداخلية للكنيسة وغالبية الأجزاء الأساسية، ويقول جمال أبو ريدة المدير العام لدائرة الآثار في قطاع غزة لوكالة "سبوتنيك":وتبلغ مساحة الموقع الذي اكتشف في عام 1997، 800 متر مربع ويتكون من صحن الكنيسة حيث تؤدي الصلوات والشعائر الدينية، وثلاثة أروقة وأثار بنيت في الفترة البيزنطية، وخارج الكنيست توجد مائدة رخامية كان المتعبدون ينتظرون حولها القساوسة لتقبل القرابين ، وعدة قبور يعتقد أنها لقساوسة وداعمين للكنيسة. وتقول المرشدة السياحية ناريمان خلة إن "الموقع يتكون من 3 أروقة، الأول، مخصص للقساوسة والرهبان، والثاني رواق الصلاة، والثالث هو رواق التعميد".الترميم واجه معوقات كانت أبرزها الحصار المفروض، والذي منع دخول بعض المواد اللازمة لعملية الترميم، وكذلك تعرض الموقع الأثري خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة إلى أضرار خلال القصف الإسرائيلي على منطقة جباليا شمال قطاع غزة، لكن بعد سنتين من الجهد المبذول من وزارة السياحة والأثار والجهات المانحة، تم تجهيز الموقع لاستقبال الزوار، لرؤية صرح تاريخي شاهد على حقب تاريخية مرت على فلسطين.يذكر أن مدينة غزة، من مدن العالم القديمة، وخضعت لحكم الفراعنة، والإغريق، والرومان، والبيزنطيين، والمسلمين، وبحسب مراجع تاريخية، فقد حولت الإمبراطورية البيزنطية، المعابد الوثنية التي بنتها الدولة الرومانية في غزة، إلى كنائس.

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العالم العربي