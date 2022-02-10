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https://arabic.sputniknews.com/20220210/كوزاك-المستشارون-السياسيون-لرباعي-نورماندي-لم-يتمكنوا-من-الاتفاق-في-برلين-1058341298.html
كوزاك: المستشارون السياسيون لرباعي نورماندي لم يتمكنوا من الاتفاق في برلين
كوزاك: المستشارون السياسيون لرباعي نورماندي لم يتمكنوا من الاتفاق في برلين
أعلن نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، دميتري كوزاك، أن محادثات المستشارين السياسيين في صيغة النورماندي ببرلين لم تعط نتائج ملموسة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T23:49+0000
2022-02-10T23:49+0000
أخبار دونباس
أخبار روسيا اليوم
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برلين – سبوتنيك. وقال كوزاك في إحاطة إعلامية، "للأسف، حوالي 9 ساعات من المفاوضات انتهت دون أي نتائج ملموسة مدونة في وثائق".وأضاف، "حاولنا تنسيق البيان الختامي لمحادثاتنا انطلاقا من اجتماعنا الماضي في باريس بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني.. لكننا لم نتمكن اليوم من التغلب على الاختلافات".وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع في دونباس، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/شباط 2015.ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الخارجية-الروسية-لـسبوتنيك-على-كييف-بدء-حوار-مع-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-1058165698.html
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أخبار دونباس, أخبار روسيا اليوم

كوزاك: المستشارون السياسيون لرباعي نورماندي لم يتمكنوا من الاتفاق في برلين

23:49 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Илья Питалев / الذهاب إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ديمتري كوزاك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Илья Питалев
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أعلن نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، دميتري كوزاك، أن محادثات المستشارين السياسيين في صيغة النورماندي ببرلين لم تعط نتائج ملموسة.
برلين – سبوتنيك. وقال كوزاك في إحاطة إعلامية، "للأسف، حوالي 9 ساعات من المفاوضات انتهت دون أي نتائج ملموسة مدونة في وثائق".
وأضاف، "حاولنا تنسيق البيان الختامي لمحادثاتنا انطلاقا من اجتماعنا الماضي في باريس بتاريخ 26 يناير/كانون الثاني.. لكننا لم نتمكن اليوم من التغلب على الاختلافات".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الخارجية الروسية لـ"سبوتنيك": على كييف بدء حوار مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
8 فبراير, 06:23 GMT
وجرت مفاوضات ضمن اتفاقيات مينسك، المخصصة لإيجاد حل سياسي للصراع في دونباس، من قبل قادة مجموعة نورماندي في فبراير/شباط 2015.
ومع ذلك، لم يُلتزام بالاتفاق حتى الآن وتستمر الاشتباكات في أوقات متفرقة. صرحت موسكو مرارا أن كييف لا تلتزم باتفاقيات مينسك وتؤخر المفاوضات لحل النزاع.
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