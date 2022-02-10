لافروف: روسيا سترد بالمثل إذا كانت زيارة الوزيرين البريطانيين لموسكو تهدف إلى تحسين العلاقات

وقال لافروف قبيل بدء لقائه مع وزير الخارجية البريطانية ليز تراس: "لقد شاهدت خطاب بوريس جونسون [رئيس الوزراء] في مجلس العموم، والذي تحدث فيه، في تعليقه على العلاقات مع روسيا، عن تحسينها... بعد ذلك أعلن مكتب بوريس جونسون أن [وزيرة الخارجية] وزميلها وزير الدفاع سيتوجهان إلى روسيا لتحسين هذه العلاقات ... إذا كانت هذه مهمة زملائنا البريطانيين حقًا، فسنرد بالمثل بالطبع، لأن العلاقات التي تتواجد في أدنى مستوياتها خلال السنوات العديدة الماضية لا ترضينا".وتابع لافروف: ""بالطبع، لا يمكن تطبيع العلاقات إلا من خلال الحوار المتبادل الاحترام والحوار المتكافئ والحوار القائم على الاعتراف بالمصالح المشروعة لكل منا وعلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين".
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للتعامل بالمثل إذا كانت زيارة وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين إلى موسكو تهدف إلى تحسين العلاقات.
وقال لافروف قبيل بدء لقائه مع وزير الخارجية البريطانية ليز تراس: "لقد شاهدت خطاب بوريس جونسون [رئيس الوزراء] في مجلس العموم، والذي تحدث فيه، في تعليقه على العلاقات مع روسيا، عن تحسينها... بعد ذلك أعلن مكتب بوريس جونسون أن [وزيرة الخارجية] وزميلها وزير الدفاع سيتوجهان إلى روسيا لتحسين هذه العلاقات ... إذا كانت هذه مهمة زملائنا البريطانيين حقًا، فسنرد بالمثل بالطبع، لأن العلاقات التي تتواجد في أدنى مستوياتها خلال السنوات العديدة الماضية لا ترضينا".
"آمل أن نتمكن من إقامة تفاعل طبيعي، وأن نكون قادرين على استئناف آلية التعاون الثنائي، والعديد من العلاقات بين الوزارات، التي انقطعت منذ وقت طويل وليس بمبادرة منا".
سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وتابع لافروف: ""بالطبع، لا يمكن تطبيع العلاقات إلا من خلال الحوار المتبادل الاحترام والحوار المتكافئ والحوار القائم على الاعتراف بالمصالح المشروعة لكل منا وعلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين".