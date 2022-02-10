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https://arabic.sputniknews.com/20220210/لافروف-يعرب-عن-خيبته-بعد-اللقاء-بنظيرته-البريطانية-كان-حوار-أبكم-مع-أصم-1058300247.html
لافروف يعرب عن خيبته بعد اللقاء بنظيرته البريطانية: "كان حوار أبكم مع أصم"
لافروف يعرب عن خيبته بعد اللقاء بنظيرته البريطانية: "كان حوار أبكم مع أصم"
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:12+0000
2022-02-10T11:12+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.وقال لافروف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل، لأن محادثتنا كحوار أبكم مع أصم. نسمع ولكننا لا ننصت".وأكد لافروف، أن روسيا لا ترغب في تهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات، قائلا بهذا الصدد: "نحن لا نرغب في تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتعزيز التوتر مع روسيا.وقال لافروف إنه "إذا قدَم الاتحاد الأوروبي ردا جماعيا فقط على طلب روسيا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، فإن الحوار لن يفلح، مشيرا إلى أن روسيا في حاجة إلى رد من كل دولة.يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.
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لافروف يعرب عن خيبته بعد اللقاء بنظيرته البريطانية: "كان حوار أبكم مع أصم"

11:12 GMT 10.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمره الصحفي في مبنى الخارجية بموسكو حيث أشار إلى أن الحوار مع وزيرة الخارجية البريطانية كان كحوار أبكم مع أصم.

وقال لافروف: "بصراحة أشعر بخيبة أمل، لأن محادثتنا كحوار أبكم مع أصم. نسمع ولكننا لا ننصت".
وأكد لافروف، أن روسيا لا ترغب في تهديد أحد، وإنما هي من يتلقى تهديدات، قائلا بهذا الصدد: "نحن لا نرغب في تهديد أحد، أنظروا إلى التصريحات، لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق، إنما هم يهددوننا".
واعتبر لافروف أن الغرب يستغل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لتعزيز التوتر مع روسيا.
وقال لافروف إنه "إذا قدَم الاتحاد الأوروبي ردا جماعيا فقط على طلب روسيا بشأن عدم قابلية الأمن للتجزئة، فإن الحوار لن يفلح، مشيرا إلى أن روسيا في حاجة إلى رد من كل دولة.
يذكر أن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، وصلت إلى موسكو للتباحث بشأن القضية الأوكرانية وما يتعلق بالضمانات الأمنية الروسية.
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