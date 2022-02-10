تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/لجنة-الأمن-القومي-والسياسة-الخارجية-في-البرلمان-الإيراني-قد-نتفاوض-مباشرة-مع-أمريكا-1058282425.html
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: قد نتفاوض مباشرة مع أمريكا
لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: قد نتفاوض مباشرة مع أمريكا
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني هذه المرة مختلفة جدا عن سابقاتها. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T07:22+0000
2022-02-10T07:22+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
الاتفاق النووي الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/73/1043857306_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_851a4c3fdbd9222219f33e7f0d28671c.jpg
وتوقع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني العميد محمد اسماعيل كوثري، في تصريحات مع شبكة إيران بالعربي، إنه "التفاوض بشكل مباشر مع أمريكا إذا رفعت العقوبات عن إيران"، مؤكدا أن "الطرف الآخر مجبر على الركض خلف إيران".وكان متحدث الخارجية الأمريكية قال لوكالة سبوتنيك: إن بلاده "مستعدة للقاء بشكل مباشر مع إيران، طالما كان موقفنا أن التواصل المباشر يكون أكثر فاعلية، حول المفاوضات النووية وقضايا أخرى".وأضاف أن "المحادثات المباشرة قد تساهم في التواصل الفعال بين الجانبين، والذي هناك حاجة عاجلة له من أجل الوصول لتفاهم حول العودة الثنائية للاتفاق النووي".وكانت وكالة "فرانس برس"، نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن "واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة عاجلة مع إيران"، دون المزيد من التفاصيل.ويأتي ذلك بعد تصريح بوقت سابق اليوم لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، قال فيه إن بلاده "مستعدة للتفاوض مع أمريكا بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق صفقة نووية جيدة"، مؤكدا أنها "طلبت مرارا إجراء مفاوضات، لكن لم نصل بعد إلى هذه النقطة في استنتاجاتنا".وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220125/الحكومة-الإيرانية-واشنطن-طلبت-مرارا-إجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-طهران-لكنها-لم-تحدث-حتى-الآن-1057054086.html
https://arabic.sputniknews.com/20220209/تقارير-أمريكا-تخطط-للتحرك-ضد-إيران-إذا-لم-تتوصلا-إلى-اتفاق-بنهاية-فبراير-1058268947.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104385/73/1043857306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35608f802cca160f4624bcba7c1e2505.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, الاتفاق النووي الإيراني

لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: قد نتفاوض مباشرة مع أمريكا

07:22 GMT 10.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITEالبرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENT WEBSITE
تابعنا عبر
أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني هذه المرة مختلفة جدا عن سابقاتها.
وتوقع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني العميد محمد اسماعيل كوثري، في تصريحات مع شبكة إيران بالعربي، إنه "التفاوض بشكل مباشر مع أمريكا إذا رفعت العقوبات عن إيران"، مؤكدا أن "الطرف الآخر مجبر على الركض خلف إيران".
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2022
الحكومة الإيرانية: واشنطن طلبت مرارا إجراء مفاوضات مباشرة مع طهران لكنها لم تحدث حتى الآن
25 يناير, 09:40 GMT
وكان متحدث الخارجية الأمريكية قال لوكالة سبوتنيك: إن بلاده "مستعدة للقاء بشكل مباشر مع إيران، طالما كان موقفنا أن التواصل المباشر يكون أكثر فاعلية، حول المفاوضات النووية وقضايا أخرى".

وأضاف أن "المحادثات المباشرة قد تساهم في التواصل الفعال بين الجانبين، والذي هناك حاجة عاجلة له من أجل الوصول لتفاهم حول العودة الثنائية للاتفاق النووي".
وكانت وكالة "فرانس برس"، نقلت عن مسؤول أمريكي، قوله إن "واشنطن مستعدة لمفاوضات مباشرة عاجلة مع إيران"، دون المزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك بعد تصريح بوقت سابق اليوم لوزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبداللهيان، قال فيه إن بلاده "مستعدة للتفاوض مع أمريكا بشكل مشترك حال تطلبت الضرورة ذلك من أجل تحقيق صفقة نووية جيدة"، مؤكدا أنها "طلبت مرارا إجراء مفاوضات، لكن لم نصل بعد إلى هذه النقطة في استنتاجاتنا".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
تقارير: أمريكا تخطط للتحرك ضد إيران إذا لم تتوصلا إلى اتفاق بنهاية فبراير
أمس, 15:13 GMT
وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية