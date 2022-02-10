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ليبيا تنفي تقدم وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش بالاستقالة
ليبيا تنفي تقدم وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش بالاستقالة
نفت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الخميس، صحة أنباء متداولة بشأن استقالة وزيرتها نجلاء المنقوش.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T17:45+0000
2022-02-10T17:49+0000
أخبار ليبيا اليوم
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ودعت الوزارة، في بيان رسمي لها، إلى "تحري الدقة في الحصول على المعلومة، وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة".وسبق لوزارة الخارجية الليبية أن نفت، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنباء عن استقالة وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية.وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، زارت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، واجتمعت هناك مع وزير خارجية تشاد، شريف زين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، وكذلك نظيرها التونسي، عثمان جرندي.
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

ليبيا تنفي تقدم وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش بالاستقالة

17:45 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 10.02.2022)
© AFP 2021 / DONATO FASANOوزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
وزير الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
© AFP 2021 / DONATO FASANO
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نفت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الخميس، صحة أنباء متداولة بشأن استقالة وزيرتها نجلاء المنقوش.‏
ودعت الوزارة، في بيان رسمي لها، إلى "تحري الدقة في الحصول على المعلومة، وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة".
وسبق لوزارة الخارجية الليبية أن نفت، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنباء عن استقالة وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، زارت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، واجتمعت هناك مع وزير خارجية تشاد، شريف زين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، وكذلك نظيرها التونسي، عثمان جرندي.
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