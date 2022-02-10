ليبيا تنفي تقدم وزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش بالاستقالة

ودعت الوزارة، في بيان رسمي لها، إلى "تحري الدقة في الحصول على المعلومة، وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة".وسبق لوزارة الخارجية الليبية أن نفت، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنباء عن استقالة وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية.وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، زارت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، واجتمعت هناك مع وزير خارجية تشاد، شريف زين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، وكذلك نظيرها التونسي، عثمان جرندي.
نفت وزارة الخارجية الليبية، اليوم الخميس، صحة أنباء متداولة بشأن استقالة وزيرتها نجلاء المنقوش.
ودعت الوزارة، في بيان رسمي لها، إلى "تحري الدقة في الحصول على المعلومة، وأخذ الأخبار من مصادرها الصحيحة".
وسبق لوزارة الخارجية الليبية أن نفت، في شهر يوليو/ تموز الماضي، أنباء عن استقالة وزيرة خارجيتها، نجلاء المنقوش، وفقا لصحيفة "الوسط" الليبية.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، زارت العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، للمشاركة في الدورة العادية الـ40 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، واجتمعت هناك مع وزير خارجية تشاد، شريف زين، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه محمد، وكذلك نظيرها التونسي، عثمان جرندي.