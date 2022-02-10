https://arabic.sputniknews.com/20220210/ماكرون-على-روسيا-وفرنسا-أن-تعملا-معا-للحفاظ-على-الاستقرار-1058279841.html

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه على روسيا وفرنسا أن تعملا معا من أجل الحفاظ على الاستقرار واستعادة الثقة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T02:17+0000

2022-02-10T02:17+0000

2022-02-10T02:18+0000

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1053384329_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_71dc59c46f08c74013a190fb8fd21df1.jpg

باريس- سبوتنيك.وكتب ماكرون على حسابه على "إنستغرام" : "في موسكو كان لدينا تبادل مفصل للآراء مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والسلام واستعادة الثقة يجب علينا أن نعمل معا. ونحن الاثنان على قناعة بذلك".وأضاف أنه لا يمكن إيجاد حل بدون حوار، ويجب تحقيق ذلك "من أجل استئناف عملية خفض التصعيد والحصول على الضمانات الأمنية على حود أوروبا".وأكد أن "روسيا والأوروبيين ليس من مصلحتهم الفوضى وزعزعة الاستقرار".وكان ماكرون قد أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الاثنين، ومع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، تصدرها الوضع حول أوكرانيا وقضايا الأمن الأوروبي.

https://arabic.sputniknews.com/20220209/زاخاروفا-التهدئة-حول-أوكرانيا-تتطلب-سحب-الأسلحة-ووقف-المناورات-المشتركة-بين-الناتو-وكييف-1058267423.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا