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ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار
ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه على روسيا وفرنسا أن تعملا معا من أجل الحفاظ على الاستقرار واستعادة الثقة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T02:17+0000
2022-02-10T02:18+0000
أخبار أوكرانيا
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باريس- سبوتنيك.وكتب ماكرون على حسابه على "إنستغرام" : "في موسكو كان لدينا تبادل مفصل للآراء مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والسلام واستعادة الثقة يجب علينا أن نعمل معا. ونحن الاثنان على قناعة بذلك".وأضاف أنه لا يمكن إيجاد حل بدون حوار، ويجب تحقيق ذلك "من أجل استئناف عملية خفض التصعيد والحصول على الضمانات الأمنية على حود أوروبا".وأكد أن "روسيا والأوروبيين ليس من مصلحتهم الفوضى وزعزعة الاستقرار".وكان ماكرون قد أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الاثنين، ومع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، تصدرها الوضع حول أوكرانيا وقضايا الأمن الأوروبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/زاخاروفا-التهدئة-حول-أوكرانيا-تتطلب-سحب-الأسلحة-ووقف-المناورات-المشتركة-بين-الناتو-وكييف-1058267423.html
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أخبار أوكرانيا

ماكرون: على روسيا وفرنسا أن تعملا معا للحفاظ على الاستقرار

02:17 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 02:18 GMT 10.02.2022)
© REUTERS / REMO CASILLIالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / REMO CASILLI
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه على روسيا وفرنسا أن تعملا معا من أجل الحفاظ على الاستقرار واستعادة الثقة.
باريس- سبوتنيك.وكتب ماكرون على حسابه على "إنستغرام" : "في موسكو كان لدينا تبادل مفصل للآراء مع الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. ومن أجل الحفاظ على الاستقرار والسلام واستعادة الثقة يجب علينا أن نعمل معا. ونحن الاثنان على قناعة بذلك".
وأضاف أنه لا يمكن إيجاد حل بدون حوار، ويجب تحقيق ذلك "من أجل استئناف عملية خفض التصعيد والحصول على الضمانات الأمنية على حود أوروبا".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
زاخاروفا: التهدئة حول أوكرانيا تتطلب سحب الأسلحة ووقف المناورات المشتركة بين الناتو وكييف
أمس, 14:54 GMT
وأكد أن "روسيا والأوروبيين ليس من مصلحتهم الفوضى وزعزعة الاستقرار".
وكان ماكرون قد أجرى مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الاثنين، ومع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء، تصدرها الوضع حول أوكرانيا وقضايا الأمن الأوروبي.
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