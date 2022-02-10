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https://arabic.sputniknews.com/20220210/محاكاة-تتحول-لعملية-إنقاذ-حقيقة-على-سطح-بحيرة-متجمدة-فيديو-1058300359.html
"محاكاة" تتحول لعملية إنقاذ حقيقة على سطح بحيرة متجمدة... فيديو
"محاكاة" تتحول لعملية إنقاذ حقيقة على سطح بحيرة متجمدة... فيديو
يعتمد عمل رجال الإطفاء على امتلاك المهارة العالية التي تمكنهم من التعامل مع الكارثة في المكان والزمان المناسبين، لحماية الأرواح والممتلكات. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:13+0000
2022-02-10T11:13+0000
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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ورغم أن عملهم الأساسي هو إطفاء الحرائق، إلا أن هذا الأمر يرتبط بالقدرة على تنفيذ مهام إنقاذ الأرواح، التي ربما تكون عالقة في أماكن تحاصرها النيران ويصعب على الأشخاص العاديين الوصول إليها.كما يمتد عمل رجال الإطفاء إلى مهام الإنقاذ أيا كان موقعها حتى إذا كان ذلك يتعلق بإنقاذ أشخاص يواجهون خطر الموت بعد انهيار الجليد من تحت أقدامهم، كما حدث في ولاية ميزوري الأمريكية، وفقا لمقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الخميس.وتقول الشبكة الأمريكية، إنه تم رصد لحظات شارك فيها رجال الإطفاء في إنقاذ شخصين سقطا في المياه إثر انهيار السطح المتجمد للمياه من تحت أقدامهم، أثناء حركتهم على سطح بحيرة متجمدة.ولفتت الشبكة إلى، أن رجال الإطفاء كانوا يقومون بمحاكاة لعملية إنقاذ قبل أن يتم إخبارهم بوجود عملية إنقاذ حقيقة يجب عليهم الإسراع لتنفيذها.
https://arabic.sputniknews.com/20220101/حفرة-عملاقة-تبتلع-منازل-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-فيديو-1054811075.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

"محاكاة" تتحول لعملية إنقاذ حقيقة على سطح بحيرة متجمدة... فيديو

11:13 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Neil Waters / الذهاب إلى بنك الصوررجال إطفاء الحرائق في كاليفورنيا
رجال إطفاء الحرائق في كاليفورنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Neil Waters
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يعتمد عمل رجال الإطفاء على امتلاك المهارة العالية التي تمكنهم من التعامل مع الكارثة في المكان والزمان المناسبين، لحماية الأرواح والممتلكات.
ورغم أن عملهم الأساسي هو إطفاء الحرائق، إلا أن هذا الأمر يرتبط بالقدرة على تنفيذ مهام إنقاذ الأرواح، التي ربما تكون عالقة في أماكن تحاصرها النيران ويصعب على الأشخاص العاديين الوصول إليها.
كما يمتد عمل رجال الإطفاء إلى مهام الإنقاذ أيا كان موقعها حتى إذا كان ذلك يتعلق بإنقاذ أشخاص يواجهون خطر الموت بعد انهيار الجليد من تحت أقدامهم، كما حدث في ولاية ميزوري الأمريكية، وفقا لمقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الخميس.
حفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2022
حفرة عملاقة تبتلع منازل في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
1 يناير, 07:31 GMT
وتقول الشبكة الأمريكية، إنه تم رصد لحظات شارك فيها رجال الإطفاء في إنقاذ شخصين سقطا في المياه إثر انهيار السطح المتجمد للمياه من تحت أقدامهم، أثناء حركتهم على سطح بحيرة متجمدة.
ولفتت الشبكة إلى، أن رجال الإطفاء كانوا يقومون بمحاكاة لعملية إنقاذ قبل أن يتم إخبارهم بوجود عملية إنقاذ حقيقة يجب عليهم الإسراع لتنفيذها.
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