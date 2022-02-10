"محاكاة" تتحول لعملية إنقاذ حقيقة على سطح بحيرة متجمدة... فيديو

ورغم أن عملهم الأساسي هو إطفاء الحرائق، إلا أن هذا الأمر يرتبط بالقدرة على تنفيذ مهام إنقاذ الأرواح، التي ربما تكون عالقة في أماكن تحاصرها النيران ويصعب على الأشخاص العاديين الوصول إليها.كما يمتد عمل رجال الإطفاء إلى مهام الإنقاذ أيا كان موقعها حتى إذا كان ذلك يتعلق بإنقاذ أشخاص يواجهون خطر الموت بعد انهيار الجليد من تحت أقدامهم، كما حدث في ولاية ميزوري الأمريكية، وفقا لمقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الخميس.وتقول الشبكة الأمريكية، إنه تم رصد لحظات شارك فيها رجال الإطفاء في إنقاذ شخصين سقطا في المياه إثر انهيار السطح المتجمد للمياه من تحت أقدامهم، أثناء حركتهم على سطح بحيرة متجمدة.ولفتت الشبكة إلى، أن رجال الإطفاء كانوا يقومون بمحاكاة لعملية إنقاذ قبل أن يتم إخبارهم بوجود عملية إنقاذ حقيقة يجب عليهم الإسراع لتنفيذها.
يعتمد عمل رجال الإطفاء على امتلاك المهارة العالية التي تمكنهم من التعامل مع الكارثة في المكان والزمان المناسبين، لحماية الأرواح والممتلكات.
ورغم أن عملهم الأساسي هو إطفاء الحرائق، إلا أن هذا الأمر يرتبط بالقدرة على تنفيذ مهام إنقاذ الأرواح، التي ربما تكون عالقة في أماكن تحاصرها النيران ويصعب على الأشخاص العاديين الوصول إليها.
RIGHT PLACE, RIGHT TIME: Firefighters in Missouri training for ice rescue operations were called in for the real thing when the ice broke beneath two teens running across the lake nearby where the simulation had just wrapped. https://t.co/bhTQwjTw7Spic.twitter.com/LfTdyUYzmf
كما يمتد عمل رجال الإطفاء إلى مهام الإنقاذ أيا كان موقعها حتى إذا كان ذلك يتعلق بإنقاذ أشخاص يواجهون خطر الموت بعد انهيار الجليد من تحت أقدامهم، كما حدث في ولاية ميزوري الأمريكية، وفقا لمقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز"، اليوم الخميس.