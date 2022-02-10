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مصر تعرب عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا
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مصر تعرب عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا
مصر تعرب عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا
عبرت مصر، اليوم الخميس، عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T19:13+0000
2022-02-10T19:23+0000
مصر
أخبار ليبيا اليوم
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جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال البيان إن: "مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".وثمن بيان الوزارة "دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها".
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مصر, أخبار ليبيا اليوم

مصر تعرب عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا

19:13 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 19:23 GMT 10.02.2022)
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDوزير الخارجية المصري، سامح شكري
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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يتبع
عبرت مصر، اليوم الخميس، عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان إن: "مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".
وثمن بيان الوزارة "دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها".
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