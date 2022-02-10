مصر تعرب عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا

جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وقال البيان إن: "مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".وثمن بيان الوزارة "دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها".
عبرت مصر، اليوم الخميس، عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا.
جاء هذا في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال البيان إن: "مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".
وثمن بيان الوزارة "دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، أخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها".