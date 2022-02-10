مقتل 7 أشخاص في هجوم على شاحنة نقود غربي نيجيريا

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "دايلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف شاحنة نقود في إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربي نيجيريا).وذكر الموقع أن اللصوص شرعوا في إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء تنفيذ الهجوم. ونقل عن مصادر أخرى أن "الشاحنة كانت قادمة من بنك تجاري".وفي 30 من الشهر المنصرم، لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر" وسط نيجيريا.أعلن موقع "ديلي تراست" المحلي، مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).وخلال النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات بولاية نصراوة، وسط نيجيريا. بحسب وسائل إعلام محلية.
لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة نقود غربي نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "دايلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف شاحنة نقود في إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربي نيجيريا).
وذكر الموقع أن اللصوص شرعوا في إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء تنفيذ الهجوم. ونقل عن مصادر أخرى أن "الشاحنة كانت قادمة من بنك تجاري".
وفي 30 من الشهر المنصرم، لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر" وسط نيجيريا.
أعلن موقع "ديلي تراست" المحلي، مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).
وخلال النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات بولاية نصراوة، وسط نيجيريا. بحسب وسائل إعلام محلية.