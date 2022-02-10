https://arabic.sputniknews.com/20220210/مقتل-7-أشخاص-في-هجوم-على-شاحنة-نقود-غربي-نيجيريا-1058329881.html

مقتل 7 أشخاص في هجوم على شاحنة نقود غربي نيجيريا

مقتل 7 أشخاص في هجوم على شاحنة نقود غربي نيجيريا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة نقود غربي نيجيريا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T16:02+0000

2022-02-10T16:02+0000

2022-02-10T16:03+0000

نيجيريا

مسلحون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101982/90/1019829093_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ff81cf56e3fbfb1c2679b274922efc16.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "دايلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف شاحنة نقود في إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربي نيجيريا).وذكر الموقع أن اللصوص شرعوا في إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء تنفيذ الهجوم. ونقل عن مصادر أخرى أن "الشاحنة كانت قادمة من بنك تجاري".وفي 30 من الشهر المنصرم، لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر" وسط نيجيريا.أعلن موقع "ديلي تراست" المحلي، مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).وخلال النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات بولاية نصراوة، وسط نيجيريا. بحسب وسائل إعلام محلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220207/العثور-على-3-ناجين-من-طاقم-سفينة-نفط-احترقت-قبالة-سواحل-نيجيريا-1058138507.html

نيجيريا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

نيجيريا, مسلحون