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https://arabic.sputniknews.com/20220210/مقتل-7-أشخاص-في-هجوم-على-شاحنة-نقود-غربي-نيجيريا-1058329881.html
مقتل 7 أشخاص في هجوم على شاحنة نقود غربي نيجيريا
مقتل 7 أشخاص في هجوم على شاحنة نقود غربي نيجيريا
لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة نقود غربي نيجيريا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:02+0000
2022-02-10T16:03+0000
نيجيريا
مسلحون
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القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "دايلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف شاحنة نقود في إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربي نيجيريا).وذكر الموقع أن اللصوص شرعوا في إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء تنفيذ الهجوم. ونقل عن مصادر أخرى أن "الشاحنة كانت قادمة من بنك تجاري".وفي 30 من الشهر المنصرم، لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر" وسط نيجيريا.أعلن موقع "ديلي تراست" المحلي، مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).وخلال النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات بولاية نصراوة، وسط نيجيريا. بحسب وسائل إعلام محلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/العثور-على-3-ناجين-من-طاقم-سفينة-نفط-احترقت-قبالة-سواحل-نيجيريا-1058138507.html
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نيجيريا, مسلحون

مقتل 7 أشخاص في هجوم على شاحنة نقود غربي نيجيريا

16:02 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 16:03 GMT 10.02.2022)
© REUTERSالشرطة النيجيرية
الشرطة النيجيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS
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لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الخميس، إثر هجوم شنه مسلحون على شاحنة نقود غربي نيجيريا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال موقع "دايلي تراست" النيجيري، اليوم الخميس، إن الأشخاص السبعة بينهم 4 من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين إثر هجوم شنه مسلحون استهدف شاحنة نقود في إبادان، عاصمة ولاية أويو (غربي نيجيريا).
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وذكر الموقع أن اللصوص شرعوا في إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء تنفيذ الهجوم. ونقل عن مصادر أخرى أن "الشاحنة كانت قادمة من بنك تجاري".
وفي 30 من الشهر المنصرم، لقي العشرات من المدنيين مصرعهم وأُحرقت العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون في ولاية "نيجر" وسط نيجيريا.
أعلن موقع "ديلي تراست" المحلي، مقتل العشرات وحرق العديد من المنازل إثر هجوم مسلح شنه مجهولون صباحا استهدف مجتمعات "غالاديما-كوغو" و"غالكوغو" في منطقة "شيرورو الحكومية المحلية" في ولاية نيجر (وسط نيجيريا).
وخلال النصف الثاني من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، قتل 45 مزارعا وأصيب 27، بينما اضطر أكثر من 5000 مزارع للهرب، بسبب سلسلة هجمات شنها مسلحون وقطاع طرق على ثلاث بلدات بولاية نصراوة، وسط نيجيريا. بحسب وسائل إعلام محلية.
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