مواطنون أفغان يبحثون عن كنز ضخم بالقرب من تمثال بوذا

قال حامد نافيد، الناقد الفني الأفغاني والأستاذ السابق بجامعة كابول: "وفقًا للشائعات، ربما تكون أميرة بجميع مجوهراتها قد دُفنت في باميان، لكن لم يؤكد أي علماء آثار هذه المعلومة"، بحسب ما ذكر موقع "artnet".في منتصف يناير/ كانون الثاني، بدأ أهالي سرهادي في البحث عن الكنز. ووفقًا لتقارير من باميان ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان محليين، لا يُسمح للغرباء بمن فيهم مسؤولون حكوميون من كابول بالدخول إلى موقع الحفريات.قام عدد من العلماء الأفغان بطلب مساعدة اليونيسكو، خوفًا من أن تؤدي الحفريات غير المهنية إلى تدمير القيم التاريخية.
يعتقد القيادي في حركة طالبان الملا عبد الله سرهادي، الذي استولى على باميان في نوفمبر 2021، أن هناك قبرًا قديمًا مخفيًا بالقرب من تماثيل بوذا.
قال حامد نافيد، الناقد الفني الأفغاني والأستاذ السابق بجامعة كابول: "وفقًا للشائعات، ربما تكون أميرة بجميع مجوهراتها قد دُفنت في باميان، لكن لم يؤكد أي علماء آثار هذه المعلومة"، بحسب ما ذكر موقع "artnet".
في منتصف يناير/ كانون الثاني، بدأ أهالي سرهادي في البحث عن الكنز. ووفقًا لتقارير من باميان ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لسكان محليين، لا يُسمح للغرباء بمن فيهم مسؤولون حكوميون من كابول بالدخول إلى موقع الحفريات.
قام عدد من العلماء الأفغان بطلب مساعدة اليونيسكو، خوفًا من أن تؤدي الحفريات غير المهنية إلى تدمير القيم التاريخية.