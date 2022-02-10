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https://arabic.sputniknews.com/20220210/موريتانيا-انهيار-آبار-للتنقيب-عن-الذهب-بداخلها-أشخاص-1058334269.html
موريتانيا.. انهيار آبار للتنقيب عن الذهب بداخلها أشخاص
موريتانيا.. انهيار آبار للتنقيب عن الذهب بداخلها أشخاص
انهارت آبار للتنقيب الأهلي عن الذهب، بداخلها مجموعة من الأشخاص في منطقة "اصبيبرات" شمالي موريتانيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T18:04+0000
2022-02-10T18:04+0000
2022-02-10T18:04+0000
موريتانيا
تنقيب
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وقال شركة "معادن موريتانيا" في بيان إن آبار التنقيب الواقعة شمال مدينة الشامي، تعرضت لانهيارات أرضية، وهو ما أدى لفقد 8 منقبين ما يزال البحث جار عنهم، بحسب موقع "الأخبار" المحلي.وذكر البيان أن الشركة بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ، موضحة أنها ما تزال حتى الآن تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين.وفي عام 2018 سمحت السلطات بالتنقيب اليدوي عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا.ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/مصر-توقع-اتفاقيتين-للتنقيب-عن-البترول-في-الصحراء-الشرقية-والغربية-فيديو-1056736304.html
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موريتانيا, تنقيب
موريتانيا.. انهيار آبار للتنقيب عن الذهب بداخلها أشخاص تابعنا عبر
انهارت آبار للتنقيب الأهلي عن الذهب، بداخلها مجموعة من الأشخاص في منطقة "اصبيبرات" شمالي موريتانيا.
وقال شركة "معادن موريتانيا" في بيان إن آبار التنقيب الواقعة شمال مدينة الشامي، تعرضت لانهيارات أرضية، وهو ما أدى لفقد 8 منقبين ما يزال البحث جار عنهم، بحسب
موقع "الأخبار" المحلي
.
وذكر البيان أن الشركة بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ، موضحة أنها ما تزال حتى الآن تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين.
وفي عام 2018 سمحت السلطات بالتنقيب اليدوي عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا.
ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة،
بينها الانهيارات
التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.