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موريتانيا.. انهيار آبار للتنقيب عن الذهب بداخلها أشخاص
موريتانيا.. انهيار آبار للتنقيب عن الذهب بداخلها أشخاص
انهارت آبار للتنقيب الأهلي عن الذهب، بداخلها مجموعة من الأشخاص في منطقة "اصبيبرات" شمالي موريتانيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T18:04+0000
2022-02-10T18:04+0000
موريتانيا
تنقيب
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وقال شركة "معادن موريتانيا" في بيان إن آبار التنقيب الواقعة شمال مدينة الشامي، تعرضت لانهيارات أرضية، وهو ما أدى لفقد 8 منقبين ما يزال البحث جار عنهم، بحسب موقع "الأخبار" المحلي.وذكر البيان أن الشركة بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ، موضحة أنها ما تزال حتى الآن تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين.وفي عام 2018 سمحت السلطات بالتنقيب اليدوي عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا.ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.
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موريتانيا, تنقيب

موريتانيا.. انهيار آبار للتنقيب عن الذهب بداخلها أشخاص

18:04 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Bukbisj Candra Ismeth Bey / الذهاب إلى بنك الصورعامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة.
عامل منجم ينقل سلال الكبريت الصلب من مقلع يقع على البركان النشط كواه آيجن (Kawah Ijen) في إندونيسيا. يسود الفقر في المنطقة، والعمال ليس لديهم ملابس خاصة لهذه الوظيفة، ومتوسط الأجور، يتراوح بين 7-8 دولارات في اليوم. يقوم كل عامل منجم بنقل 75-90 كغم من الكبريت من المنجم في رحلة واحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Bukbisj Candra Ismeth Bey
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انهارت آبار للتنقيب الأهلي عن الذهب، بداخلها مجموعة من الأشخاص في منطقة "اصبيبرات" شمالي موريتانيا.
وقال شركة "معادن موريتانيا" في بيان إن آبار التنقيب الواقعة شمال مدينة الشامي، تعرضت لانهيارات أرضية، وهو ما أدى لفقد 8 منقبين ما يزال البحث جار عنهم، بحسب موقع "الأخبار" المحلي.
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وذكر البيان أن الشركة بادرت فور وقوع الحادث بإرسال آليات الحفر والإنقاذ، موضحة أنها ما تزال حتى الآن تحاول بصعوبة بالغة إنقاذ المنقبين.
وفي عام 2018 سمحت السلطات بالتنقيب اليدوي عن الذهب السطحي في مناطق واسعة من شمالي موريتانيا.
ويواجه المنقبون عن الذهب السطحي شمالي موريتانيا مخاطر متعددة، بينها الانهيارات التي تحدث من حين لآخر للحفر العميقة التي يحفرونها للبحث عن الذهب التي كثيرا ما تتسبب في وفيات وإصابات.
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