https://arabic.sputniknews.com/20220210/نجاة-وزير-الأمن-العام-في-تشاد-من-محاولة-اغتيال-قام-بها-أحد-العسكريين-1058333426.html

نجاة وزير الأمن العام في تشاد من محاولة اغتيال قام بها أحد العسكريين

نجاة وزير الأمن العام في تشاد من محاولة اغتيال قام بها أحد العسكريين

نجا وزير الأمن العام والهجرة في تشاد، سليمان أبكر أدم، اليوم الخميس، من محاولة اغتيال تعرض لها من قبل أحد العسكريين والذي لاذ بالفرار. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T17:23+0000

2022-02-10T17:23+0000

2022-02-10T17:23+0000

أخبار تشاد

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وأعلن موقع "تشاد إنفو" المحلي، أن "أحد العسكريين، حاول، في ميدان غير بعيد عن مطار نجامينا، اغتيال وزير الأمن العام بإطلاق النار عليه، ولحسن الحظ أنه لم يُصب".وتابع أن "الجاني لم يتم اعتقاله حيث قام والداه بحمايته وتمكن من الفرار من رجال الشرطة".وتعاني تشاد من عدم استقرار سياسي، وخاصة بعد مقتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في أبريل/نيسان 2021، وتولى نجله، محمد إدريس ديبي سلطة المجلس العسكري خلفا له.وتقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال فترة زمنية مدتها 18 شهرا منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد.وشدد ديبي على أهمية إجراء حوار وطني بمشاركة جميع مكونات الأمة، وخاصة السياسيين والعسكريين لإنهاء الأزمة في البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/إرجاء-لقاء-الدوحة-إلى-أين-وصلت-مشاورات-الحوار-الجامع-في-تشاد-1056883590.html

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