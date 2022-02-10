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https://arabic.sputniknews.com/20220210/وزير-أوكراني-سابق-يوضح-الغرض-الحقيقي-من-زيارة-ماكرون-إلى-كييف-1058301830.html
وزير أوكراني سابق يوضح الغرض "الحقيقي" من زيارة ماكرون إلى كييف
وزير أوكراني سابق يوضح الغرض "الحقيقي" من زيارة ماكرون إلى كييف
قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافلو كليمكين، إن الغرض "الحقيقي" من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كييف هو إقناع أوكرانيا بالعودة إلى اتفاقيات... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:23+0000
2022-02-10T11:23+0000
العالم
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وقال: "ماكرون، بالطبع يرغب في "إقناعنا" ببعض الأمور الوسطية بموجب اتفاقيات مينسك".في الوقت نفسه، أعرب الوزير السابق عن رأي مفاده أن اتفاقيات مينسك لن تنجح أبدًا.قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في وقت سابق إنه خلال زيارة ماكرون إلى كييف، التي جرت بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزعيم الفرنسي لم يقنع القيادة الأوكرانية بتنفيذ اتفاقيات مينسك بشروط موسكو.وفي وقت سابق، قال ماكرون عقب نتائج المفاوضات في كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد رغبته في تنفيذ اتفاقيات مينسك.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/صورة-تكشف-عن-قائمة-الوجبات-التي-تناولها-بوتين-وماكرون-بعد-الاجتماع-الثنائي-في-الكرملين--1058169140.html
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وزير أوكراني سابق يوضح الغرض "الحقيقي" من زيارة ماكرون إلى كييف

11:23 GMT 10.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / JOHANNA GERON
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قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافلو كليمكين، إن الغرض "الحقيقي" من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كييف هو إقناع أوكرانيا بالعودة إلى اتفاقيات مينسك.
وقال: "ماكرون، بالطبع يرغب في "إقناعنا" ببعض الأمور الوسطية بموجب اتفاقيات مينسك".
في الوقت نفسه، أعرب الوزير السابق عن رأي مفاده أن اتفاقيات مينسك لن تنجح أبدًا.
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في وقت سابق إنه خلال زيارة ماكرون إلى كييف، التي جرت بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزعيم الفرنسي لم يقنع القيادة الأوكرانية بتنفيذ اتفاقيات مينسك بشروط موسكو.
وفي وقت سابق، قال ماكرون عقب نتائج المفاوضات في كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد رغبته في تنفيذ اتفاقيات مينسك.
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
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