وقال: "ماكرون، بالطبع يرغب في "إقناعنا" ببعض الأمور الوسطية بموجب اتفاقيات مينسك".في الوقت نفسه، أعرب الوزير السابق عن رأي مفاده أن اتفاقيات مينسك لن تنجح أبدًا.قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في وقت سابق إنه خلال زيارة ماكرون إلى كييف، التي جرت بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزعيم الفرنسي لم يقنع القيادة الأوكرانية بتنفيذ اتفاقيات مينسك بشروط موسكو.وفي وقت سابق، قال ماكرون عقب نتائج المفاوضات في كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد رغبته في تنفيذ اتفاقيات مينسك.
قال وزير الخارجية الأوكراني السابق بافلو كليمكين، إن الغرض "الحقيقي" من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كييف هو إقناع أوكرانيا بالعودة إلى اتفاقيات مينسك.
وقال: "ماكرون، بالطبع يرغب في "إقناعنا" ببعض الأمور الوسطية بموجب اتفاقيات مينسك".
في الوقت نفسه، أعرب الوزير السابق عن رأي مفاده أن اتفاقيات مينسك لن تنجح أبدًا.
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا في وقت سابق إنه خلال زيارة ماكرون إلى كييف، التي جرت بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الزعيم الفرنسي لم يقنع القيادة الأوكرانية بتنفيذ اتفاقيات مينسك بشروط موسكو.
وفي وقت سابق، قال ماكرون عقب نتائج المفاوضات في كييف، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد رغبته في تنفيذ اتفاقيات مينسك.