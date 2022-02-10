تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-إيران-النووية-تشكل-خطرا-على-المجتمع-الدولي-1058321190.html
وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران النووية تشكل خطرا على المجتمع الدولي
وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران النووية تشكل خطرا على المجتمع الدولي
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على العالم بأسره. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:26+0000
2022-02-10T13:26+0000
أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن
إيران
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404250_0:0:3081:1734_1920x0_80_0_0_cda4c4be31e5c50f080e52e5e9c4d616.jpg
ونشر لابيد تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه التقى نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في تل أبيب، وشدد خلال اللقاء على أن إيران تعد مصدرا للإرهاب.وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي أن إيران هي حزب الله اللبناني في الشمال من بلاده، وحركة حماس في الجنوب، كما أنها مصدر للإرهاب من اليمن جنوبا إلى الأرجنتين غربا.وحول طبيعة العلاقة بين بلاده وألمانيا، أكد لابيد أن التحالف بين البلدين استراتيجي ومهم، حسب تعبيره، قائلا: "لا يربطنا الماضي فحسب، بل الحاضر أيضا"، واصفا هذا التحالف بأنه يعد "أحد أهم تحالفات إسرائيل".
أخبار ألمانيا
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404250_11:0:2740:2047_1920x0_80_0_0_1e29958726cbb22ffd3d6f2e19b13d7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي: إيران النووية تشكل خطرا على المجتمع الدولي

13:26 GMT 10.02.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إن البرنامج النووي الإيراني يشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب، بل على العالم بأسره.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه التقى نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، في تل أبيب، وشدد خلال اللقاء على أن إيران تعد مصدرا للإرهاب.
وزعم وزير الخارجية الإسرائيلي أن إيران هي حزب الله اللبناني في الشمال من بلاده، وحركة حماس في الجنوب، كما أنها مصدر للإرهاب من اليمن جنوبا إلى الأرجنتين غربا.
وحول طبيعة العلاقة بين بلاده وألمانيا، أكد لابيد أن التحالف بين البلدين استراتيجي ومهم، حسب تعبيره، قائلا: "لا يربطنا الماضي فحسب، بل الحاضر أيضا"، واصفا هذا التحالف بأنه يعد "أحد أهم تحالفات إسرائيل".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала