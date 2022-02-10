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https://arabic.sputniknews.com/20220210/وزير-الدفاع-الأمريكي-يناقش-هاتفيا-مع-نظيريه-الكوري-الجنوبي-والياباني-تهديدات-كوريا-الشمالية-1058279477.html
وزير الدفاع الأمريكي يناقش هاتفيا مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني تهديدات كوريا الشمالية
وزير الدفاع الأمريكي يناقش هاتفيا مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني تهديدات كوريا الشمالية
ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التعاون الأمني ​​والتهديدات التي تشكلها برامج الأسلحة الكورية الشمالية خلال مكالمة مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T00:28+0000
2022-02-10T00:28+0000
كوريا الشمالية
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واشنطن- سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، في بيان: "تحدث وزير الدفاع، لويد أوستن، مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا سوه ووك ووزير الدفاع الياباني كيشي نوبو اليوم لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الأمني ​​الثلاثي في ​​مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية العالمية التي تشكلها اسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".وقال كيربي إن الزعماء الثلاثة خلال مناقشاتهم التزموا بإجراء اجتماع شخصي لوزراء الدفاع الثلاثي في ​​موعد لاحق للعمل من أجل نزع الأسلحة النووية شبه لشبه الجزيرة الكورية والتصدي لعمليات إطلاق صواريخ بيونغ يانغ الأخيرة.وأضاف كيربي أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية "صارم".هذا وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الاثنين، وهو رابع اختبار لأسلحة تُجريه منذ بداية العام الحالي.ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20220117/كوريا-الشمالية-تعلن-اختبار-صاروخين-بالستيين-1056456102.html
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كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأمريكي يناقش هاتفيا مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني تهديدات كوريا الشمالية

00:28 GMT 10.02.2022
© REUTERS / KCNAاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / KCNA
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ناقش وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التعاون الأمني ​​والتهديدات التي تشكلها برامج الأسلحة الكورية الشمالية خلال مكالمة مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي.
واشنطن- سبوتنيك. وقال السكرتير الصحفي للبنتاغون، جون كيربي، في بيان: "تحدث وزير الدفاع، لويد أوستن، مع وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا سوه ووك ووزير الدفاع الياباني كيشي نوبو اليوم لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الأمني ​​الثلاثي في ​​مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية العالمية التي تشكلها اسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين بالستيين
17 يناير, 22:11 GMT
وقال كيربي إن الزعماء الثلاثة خلال مناقشاتهم التزموا بإجراء اجتماع شخصي لوزراء الدفاع الثلاثي في ​​موعد لاحق للعمل من أجل نزع الأسلحة النووية شبه لشبه الجزيرة الكورية والتصدي لعمليات إطلاق صواريخ بيونغ يانغ الأخيرة.
وأضاف كيربي أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية "صارم".
هذا وأطلقت كوريا الشمالية صاروخين الاثنين، وهو رابع اختبار لأسلحة تُجريه منذ بداية العام الحالي.
ومع استمرار تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة، يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.
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