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https://arabic.sputniknews.com/20220210/وزير-النفط-والغاز-الليبي-لـسبوتنيك-لا-نملك-القدرة-على-حل-أزمة-الغاز-في-أوروبا-1058279609.html
وزير النفط والغاز الليبي لـ"سبوتنيك": لا نملك القدرة على حل أزمة الغاز في أوروبا
وزير النفط والغاز الليبي لـ"سبوتنيك": لا نملك القدرة على حل أزمة الغاز في أوروبا
قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون إن بلاده غير قادرة على تصدير الغاز لدول أوروبا من الحقول الليبية حتى لو تحققت زيادة في معدلات الإنتاج الحالية، مؤكداً أن... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T00:56+0000
2022-02-10T00:56+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال عون في مقابلة لـ"سبوتنيك": "كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى الشبكة الأوروبية تخصص حاليا لاستهلاك المحطات الكهرباء وغيرها في دولة ليبيا".وأضاف أنه "حتى وإن تم الضغط على الحقول المنتجة وغيرها، لا أعتقد أنها ستكون بالكميات المؤثرة التي تستطيع حل الأزمة في الاتحاد الأوروبي".يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.وتوترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
https://arabic.sputniknews.com/20220112/مولدوفاغاز-تطلب-من-غازبروم-تأجيل-دفع-إمدادات-الغاز-حتى-نهاية-يناير-1055375425.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ليبيا اليوم

وزير النفط والغاز الليبي لـ"سبوتنيك": لا نملك القدرة على حل أزمة الغاز في أوروبا

00:56 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTANخط الغاز المسمى بـ"التيار التركي" لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا
خط الغاز المسمى بـالتيار التركي لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / ADEM ALTAN
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قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون إن بلاده غير قادرة على تصدير الغاز لدول أوروبا من الحقول الليبية حتى لو تحققت زيادة في معدلات الإنتاج الحالية، مؤكداً أن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي.
بنغازي - سبوتنيك. وقال عون في مقابلة لـ"سبوتنيك": "كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى الشبكة الأوروبية تخصص حاليا لاستهلاك المحطات الكهرباء وغيرها في دولة ليبيا".
غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
"مولدوفاغاز" تطلب من "غازبروم" تأجيل دفع إمدادات الغاز حتى نهاية يناير
12 يناير, 13:01 GMT
وأضاف أنه "حتى وإن تم الضغط على الحقول المنتجة وغيرها، لا أعتقد أنها ستكون بالكميات المؤثرة التي تستطيع حل الأزمة في الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.
وتوترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.
وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
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