وزير النفط والغاز الليبي لـ"سبوتنيك": لا نملك القدرة على حل أزمة الغاز في أوروبا

بنغازي - سبوتنيك. وقال عون في مقابلة لـ"سبوتنيك": "كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى الشبكة الأوروبية تخصص حاليا لاستهلاك المحطات الكهرباء وغيرها في دولة ليبيا".وأضاف أنه "حتى وإن تم الضغط على الحقول المنتجة وغيرها، لا أعتقد أنها ستكون بالكميات المؤثرة التي تستطيع حل الأزمة في الاتحاد الأوروبي".يذكر أن الأزمة الأوكرانية، والتطورات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، أثارت مخاوف أوروبا من قطع روسيا إمدادات الغاز، المار أساسا عبر أوكرانيا، في حال تفاقمت الأمور إلى نزاع مسلح.وتوترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.
قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون إن بلاده غير قادرة على تصدير الغاز لدول أوروبا من الحقول الليبية حتى لو تحققت زيادة في معدلات الإنتاج الحالية، مؤكداً أن أزمة الغاز في أوروبا تتجاوز قدرات الإنتاج الليبي.
بنغازي - سبوتنيك. وقال عون في مقابلة لـ"سبوتنيك": "كميات الغاز التي كانت تصدر عن طريق خط شركة غرين ستريم إلى إيطاليا ومنها إلى الشبكة الأوروبية تخصص حاليا لاستهلاك المحطات الكهرباء وغيرها في دولة ليبيا".