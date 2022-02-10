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https://arabic.sputniknews.com/20220210/وفاة-عالم-الفلك-الكويتي-صالح-العجيري-1058296497.html
وفاة عالم الفلك الكويتي صالح العجيري
وفاة عالم الفلك الكويتي صالح العجيري
توفي، اليوم الخميس، عالم الفلك الكويتي صالح العجيري، الذي يمتلك مسيرة طويلة من العمل العلمي، ويعد من أشهر المتخصصين العرب في هذا المجال. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:46+0000
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ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الكويتية، في خبر عن العالم الراحل، مشيرة إلى أن صالح العجيري، كان متخصصا في علوم الفلك والرياضيات.قدم العجيري الكثير من العطاء واستفاد من أبحاثه الكثير من الباحثين والمتخصصين في مجاله، وهو من مواليد 23 يونيو/ حزيران 1920.ألف العالم الكويتي الراحل في العديد من الكتب وشارك في الكثير من البرامج والندوات والمحاضرات العلمية، التي كانت تقدمها المراكز العلمية المتخصصة المحلية والدولية.وله الكثير من المؤلفات التي تتناول موضوعات الفلك ومن إنجازاته تقويم العجيري المُسمى على اسمه.
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منوعات, أخبار الكويت اليوم
وفاة عالم الفلك الكويتي صالح العجيري تابعنا عبر
توفي، اليوم الخميس، عالم الفلك الكويتي صالح العجيري، الذي يمتلك مسيرة طويلة من العمل العلمي، ويعد من أشهر المتخصصين العرب في هذا المجال.
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" الكويتية، في
خبر عن العالم الراحل
، مشيرة إلى أن صالح العجيري، كان متخصصا في علوم الفلك والرياضيات.
قدم العجيري الكثير من العطاء واستفاد من أبحاثه الكثير من
الباحثين والمتخصصين
في مجاله، وهو من مواليد 23 يونيو/ حزيران 1920.
ألف العالم الكويتي الراحل في العديد من الكتب وشارك في الكثير من البرامج والندوات والمحاضرات العلمية، التي كانت تقدمها المراكز العلمية المتخصصة المحلية والدولية.
وله الكثير من المؤلفات التي تتناول
موضوعات الفلك
ومن إنجازاته تقويم العجيري المُسمى على اسمه.