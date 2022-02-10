تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الخارجية الأمريكية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا على الفور
https://arabic.sputniknews.com/20220210/وكالة-أمريكا-ستساعد-الإمارات-في-تحديث-دفاعات-صاروخية-استخدمت-في-إسقاط-صواريخ-1058339372.html
جنرال أمريكي كبير: واشنطن تفعل كل ما في وسعها لتحديث دفاعات الإمارات الصاروخية
جنرال أمريكي كبير: واشنطن تفعل كل ما في وسعها لتحديث دفاعات الإمارات الصاروخية
أفاد مسؤول في الجيش الأمريكي، في ساعة متأخرة اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات في تحديث دفاعات صاروخية استخدمت في إسقاط صواريخ. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T21:10+0000
2022-02-10T21:31+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دفاعات صاروخية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339859_0:0:3127:1759_1920x0_80_0_0_8a66eea1e9149dcfcc7e2d6c7c622242.jpg
وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ القادمة بعد تعرضها لسلسلة هجمات لم يسبق لها مثيل شنها مقاتلو الحوثي في اليمن، وفقا لوكالة رويترز.وشنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد بعيد على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأمريكية نيرانها، بل وشهدت احتماء القوات الأمريكية المتمركزة هناك لفترة وجيزة.ولم يقدم ماكنزي مزيدا من التفاصيل.وقال مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، ومنها نظاما ثاد وباتريوت.
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الإمارات-تكشف-عن-اتفاق-مع-إسرائيل-وأمريكا-على-خلفية-الهجوم-الحوثي-على-أبو-ظبي-1056748889.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0a/1058339859_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_87f36e49406d21587edcfd45dc3775ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دفاعات صاروخية

جنرال أمريكي كبير: واشنطن تفعل كل ما في وسعها لتحديث دفاعات الإمارات الصاروخية

21:10 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 21:31 GMT 10.02.2022)
© REUTERS / ABDEL HADI RAMAHIقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي في إكسبو دبي 2020، فبراير 2022
قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي في إكسبو دبي 2020، فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / ABDEL HADI RAMAHI
تابعنا عبر
أفاد مسؤول في الجيش الأمريكي، في ساعة متأخرة اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات في تحديث دفاعات صاروخية استخدمت في إسقاط صواريخ.
وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ القادمة بعد تعرضها لسلسلة هجمات لم يسبق لها مثيل شنها مقاتلو الحوثي في اليمن، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف ماكنزي، الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط، في مقابلة بعد زيارة إلى أبو ظبي هذا الأسبوع، "سنساعد في تجديد الصواريخ الاعتراضية. وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها".
وشنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد بعيد على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأمريكية نيرانها، بل وشهدت احتماء القوات الأمريكية المتمركزة هناك لفترة وجيزة.
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
الإمارات تكشف عن اتفاق مع إسرائيل وأمريكا على خلفية "الهجوم الحوثي على أبو ظبي"
20 يناير, 13:42 GMT
ولم يقدم ماكنزي مزيدا من التفاصيل.
وقال مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، ومنها نظاما ثاد وباتريوت.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала