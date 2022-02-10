جنرال أمريكي كبير: واشنطن تفعل كل ما في وسعها لتحديث دفاعات الإمارات الصاروخية

وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ القادمة بعد تعرضها لسلسلة هجمات لم يسبق لها مثيل شنها مقاتلو الحوثي في اليمن، وفقا لوكالة رويترز.وشنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد بعيد على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأمريكية نيرانها، بل وشهدت احتماء القوات الأمريكية المتمركزة هناك لفترة وجيزة.ولم يقدم ماكنزي مزيدا من التفاصيل.وقال مصدر مطلع، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإمارات طلبت بشكل خاص من الولايات المتحدة تجديد أنظمة الدفاع الصاروخي الاعتراضية، ومنها نظاما ثاد وباتريوت.
أفاد مسؤول في الجيش الأمريكي، في ساعة متأخرة اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات في تحديث دفاعات صاروخية استخدمت في إسقاط صواريخ.
وقال الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ستساعد الإمارات على تجديد الصواريخ الاعتراضية التي تستخدمها لإسقاط الصواريخ القادمة بعد تعرضها لسلسلة هجمات لم يسبق لها مثيل شنها مقاتلو الحوثي في اليمن، وفقا لوكالة رويترز.
وأضاف ماكنزي، الذي يشرف على العمليات في الشرق الأوسط، في مقابلة بعد زيارة إلى أبو ظبي هذا الأسبوع، "سنساعد في تجديد الصواريخ الاعتراضية. وسنفعل كل ما في وسعنا لمساعدة الإمارات في الدفاع عن نفسها".
وشنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من الضربات الفاشلة إلى حد بعيد على أهداف إماراتية أدت إلى إطلاق دفاعات جوية إماراتية وأمريكية نيرانها، بل وشهدت احتماء القوات الأمريكية المتمركزة هناك لفترة وجيزة.