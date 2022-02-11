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أطباء تونس: قرابة ألف طبيب غادروا البلاد في عام واحد فقط
أطباء تونس: قرابة ألف طبيب غادروا البلاد في عام واحد فقط
كشفت عمادة الأطباء في تونس، اليوم الجمعة، أن عدد الأطباء التونسيين المهاجرين أكبر من العدد المصرح، مشيرة إلى أن قرابة ألف طبيب غادروا البلاد في عام واحد فقط. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T13:42+0000
2022-02-11T13:42+0000
2022-02-11T13:42+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء التونسية، عن كاتب عام العمادة نزار العذاري قوله، إن هجرة الأطباء التونسيين تشهد تزايدا خلال السنوات الأخيرة.وأضاف أنه في عام 2021، هاجر أكثر من 970 طبيب تونسي للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيب غادروا تونس للعمل في الخارج خلال سنة 2018.وأشار إلى أن 6 % من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي يخص قطاع الصحة، وذلك دون اعتبار العنف اللفظي الذي أصبح يسلط بصفة يومية على هذه الفئة.كما لفت إلى أن القوانين التونسية التي تسلط أشد العقوبات على الأطباء عند حصول أخطاء طبية، لا تأخذ بعين الاعتبار ضعف الإمكانيات المادية والبشرية التي ليس للأطباء دخل بها.
https://arabic.sputniknews.com/20211206/عميد-أطباء-تونس-منصات-التطبيب-عن-بعد-تسببت-في-عمليات-تشخيص-خاطئة-1053612815.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم
أطباء تونس: قرابة ألف طبيب غادروا البلاد في عام واحد فقط تابعنا عبر
كشفت عمادة الأطباء في تونس، اليوم الجمعة، أن عدد الأطباء التونسيين المهاجرين أكبر من العدد المصرح، مشيرة إلى أن قرابة ألف طبيب غادروا البلاد في عام واحد فقط.
ونقلت
وكالة الأنباء التونسية
، عن كاتب عام العمادة نزار العذاري قوله، إن هجرة الأطباء التونسيين تشهد تزايدا خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أنه في عام 2021، هاجر أكثر من 970 طبيب تونسي للعمل في الخارج، مقابل 570 طبيب غادروا
تونس
للعمل في الخارج خلال سنة 2018.
وأوضح أن أسباب هجرة الأطباء التونسيين لم تعد تقتصر على ضعف الإمكانيات المادية وظروف العمل المزرية بالمستشفيات، وإنما أيضا تفاقم ظاهرة الاعتداء بالعنف على الكوادر الطبية وشبه الطبية خلال أدائهم لعملهم.
وأشار إلى أن 6 % من العنف المادي المسجل في القطاع العمومي يخص قطاع الصحة، وذلك دون اعتبار العنف اللفظي الذي أصبح يسلط بصفة يومية على هذه الفئة.
كما لفت إلى أن القوانين التونسية التي تسلط أشد العقوبات على الأطباء عند حصول أخطاء طبية، لا تأخذ بعين الاعتبار ضعف الإمكانيات المادية والبشرية التي ليس للأطباء دخل بها.