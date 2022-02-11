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https://arabic.sputniknews.com/20220211/أمريكا-روسيا-زادت-قواتها-عند-الحدود-مع-أوكرانيا-وربما-تغزوها-خلال-الأولمبياد-1058372896.html
أمريكا: روسيا زادت قواتها عند الحدود مع أوكرانيا وربما تغزوها خلال الأولمبياد
أمريكا: روسيا زادت قواتها عند الحدود مع أوكرانيا وربما تغزوها خلال الأولمبياد
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا، وإنها قد تغزو جارتها في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:35+0000
2022-02-11T10:35+0000
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وتنفي روسيا اتهامات الغرب بأنها تخطط لغزو أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها في أنحاء أراضيها كما تشاء، وتصر على أن هذه القوات لا تشكل تهديدا لأحد.وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية أن واشنطن تواصل "خفض" عدد الموظفين في سفارتها بأوكرانيا وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور، وفقا لوكالة رويترز.وتابع "كما قلنا من قبل، نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، فإن ذلك يشمل فترة الأولمبياد".وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير/شباط.وقالت بريطانيا أمس الخميس إن "أخطر لحظة" في المواجهة بين الغرب وموسكو تبدو وشيكة مع إجراء موسكو تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء والبحر الأسود عقب تعزيز قواتها قرب أوكرانيا.وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب ما وصفته بالتهديدات المتزايدة وقال بلينكن إن واشنطن ستواصل خفض عدد موظفي سفارتها.وأوضح بلينكن قائلا "سنواصل هذا الإجراء وكنا واضحين بشدة أن على أي مواطن أمريكي في أوكرانيا أن يغادر الآن".
https://arabic.sputniknews.com/20220210/بايدن-يطالب-الأمريكيين-بمغادرة-أوكرانيا-فورا-ويقول-إن-إرسال-قوات-إخلاء-سيكون-بمثابة-حرب-عالمية-1058341017.html
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الاستخبارات-الخارجية-في-روسيا-أوكرانيا-تستعد-للحرب-في-دونباس-بسرعة-كبيرة-1058326116.html
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العالم, الصين, أخبار أوكرانيا, روسيا

أمريكا: روسيا زادت قواتها عند الحدود مع أوكرانيا وربما تغزوها خلال الأولمبياد

10:35 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
جندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا أرسلت المزيد من القوات إلى حدودها مع أوكرانيا، وإنها قد تغزو جارتها في أي وقت بما في ذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تجري حاليا في بكين.
وتنفي روسيا اتهامات الغرب بأنها تخطط لغزو أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها في أنحاء أراضيها كما تشاء، وتصر على أن هذه القوات لا تشكل تهديدا لأحد.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية
أمس, 22:57 GMT
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية أن واشنطن تواصل "خفض" عدد الموظفين في سفارتها بأوكرانيا وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور، وفقا لوكالة رويترز.
وقال "ببساطة، ما زلنا نرى مؤشرات مقلقة جدا على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".
وتابع "كما قلنا من قبل، نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، فإن ذلك يشمل فترة الأولمبياد".
وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير/شباط.
سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الاستخبارات الخارجية في روسيا: أوكرانيا تستعد للحرب في دونباس بسرعة كبيرة
أمس, 14:46 GMT
وقالت بريطانيا أمس الخميس إن "أخطر لحظة" في المواجهة بين الغرب وموسكو تبدو وشيكة مع إجراء موسكو تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء والبحر الأسود عقب تعزيز قواتها قرب أوكرانيا.
وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب ما وصفته بالتهديدات المتزايدة وقال بلينكن إن واشنطن ستواصل خفض عدد موظفي سفارتها.
وأوضح بلينكن قائلا "سنواصل هذا الإجراء وكنا واضحين بشدة أن على أي مواطن أمريكي في أوكرانيا أن يغادر الآن".
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