أمريكا: روسيا زادت قواتها عند الحدود مع أوكرانيا وربما تغزوها خلال الأولمبياد

وتنفي روسيا اتهامات الغرب بأنها تخطط لغزو أوكرانيا، وتقول إن لها الحق في تحريك قواتها في أنحاء أراضيها كما تشاء، وتصر على أن هذه القوات لا تشكل تهديدا لأحد.وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية أن واشنطن تواصل "خفض" عدد الموظفين في سفارتها بأوكرانيا وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور، وفقا لوكالة رويترز.وتابع "كما قلنا من قبل، نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، فإن ذلك يشمل فترة الأولمبياد".وتستضيف بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية حتى 20 فبراير/شباط.وقالت بريطانيا أمس الخميس إن "أخطر لحظة" في المواجهة بين الغرب وموسكو تبدو وشيكة مع إجراء موسكو تدريبات عسكرية في روسيا البيضاء والبحر الأسود عقب تعزيز قواتها قرب أوكرانيا.وحثت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور بسبب ما وصفته بالتهديدات المتزايدة وقال بلينكن إن واشنطن ستواصل خفض عدد موظفي سفارتها.وأوضح بلينكن قائلا "سنواصل هذا الإجراء وكنا واضحين بشدة أن على أي مواطن أمريكي في أوكرانيا أن يغادر الآن".
وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مدينة ملبورن الأسترالية أن واشنطن تواصل "خفض" عدد الموظفين في سفارتها بأوكرانيا وكرر دعوة وزارة الخارجية للمواطنين الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرة البلاد على الفور، وفقا لوكالة رويترز.
وقال "ببساطة، ما زلنا نرى مؤشرات مقلقة جدا على تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية".
وتابع "كما قلنا من قبل، نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها الغزو في أي وقت، ولكي نكون واضحين، فإن ذلك يشمل فترة الأولمبياد".