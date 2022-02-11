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https://arabic.sputniknews.com/20220211/إذاعة-عبوة-ناسفة-وراء-الانفجار-الذي-وقع-في-رالي-دكار-للسيارات-في-السعودية-1058414142.html
إذاعة: عبوة ناسفة وراء الانفجار الذي وقع في رالي داكار للسيارات في السعودية
إذاعة: عبوة ناسفة وراء الانفجار الذي وقع في رالي داكار للسيارات في السعودية
قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن عبوة ناسفة كانت السبب وراء انفجار وقع تحت عربة دعم في رالي داكار بالسعودية نهاية العام الماضي. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T14:15+0000
2022-02-11T14:28+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ونقلت محطة (آر.تي.إل) الإذاعية الفرنسية، عن مصادر في الشرطة والأمن الفرنسي، أن محققين فرنسيين عثروا على آثار متفجرات في السيارة المحطمة.وأضافت المحطة أن محققين فرنسيين من المديرية العامة للأمن الداخلي ومكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب زاروا المملكة العربية السعودية في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.وفتح ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب، في يناير، تحقيقا أوليا في الانفجار الذي أسفر عن إصابة سائق السباق الفرنسي فيليب بوترون.وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قال في مقابلة مع قناة "BFMTV"، إن الانفجار ربما كان هجوما إرهابيا، وحث الرياض على التحلي بالشفافية في هذا الشأن.وردت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بأن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية فيما يتعلق بالحادث.وأشارت إلى أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين تحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، مؤكدة أنها تطلع باريس على نتائج التحقيقات.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/السعودية-نطلع-باريس-على-نتائج-التحقيق-في-حادث-رالي-داكار-ولا-توجد-شبهة-جنائية-1055080581.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

إذاعة: عبوة ناسفة وراء الانفجار الذي وقع في رالي داكار للسيارات في السعودية

14:15 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 11.02.2022)
© AFP 2022 / Franck Fifeيتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من "رالي داكار السعودية 2022" بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022.
يتنافس سائق ميني جاكوب برزيغونسكي من بولندا ومساعده الألماني تيمو جوتشالك خلال المرحلة السابعة من رالي داكار السعودية 2022 بين الرياض والدوادمي ، في 9 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AFP 2022 / Franck Fife
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قالت مصادر في الشرطة الفرنسية إن عبوة ناسفة كانت السبب وراء انفجار وقع تحت عربة دعم في رالي داكار بالسعودية نهاية العام الماضي.
ونقلت محطة (آر.تي.إل) الإذاعية الفرنسية، عن مصادر في الشرطة والأمن الفرنسي، أن محققين فرنسيين عثروا على آثار متفجرات في السيارة المحطمة.
وأضافت المحطة أن محققين فرنسيين من المديرية العامة للأمن الداخلي ومكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب زاروا المملكة العربية السعودية في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
وفتح ممثلو الادعاء الفرنسيون المعنيون بمكافحة الإرهاب، في يناير، تحقيقا أوليا في الانفجار الذي أسفر عن إصابة سائق السباق الفرنسي فيليب بوترون.
رالي داكار السعودية 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
السعودية: نطلع باريس على نتائج التحقيق في حادث "رالي داكار" ولا توجد شبهة جنائية
7 يناير, 20:49 GMT
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، قال في مقابلة مع قناة "BFMTV"، إن الانفجار ربما كان هجوما إرهابيا، وحث الرياض على التحلي بالشفافية في هذا الشأن.
وردت وزارة الخارجية السعودية في بيان، بأن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية فيما يتعلق بالحادث.
وأشارت إلى أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين تحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، مؤكدة أنها تطلع باريس على نتائج التحقيقات.
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