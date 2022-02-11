https://arabic.sputniknews.com/20220211/إسرائيل-فيديوهات-للعنف-الشرطي-تنكأ-جراح-الإثيوبيين--1058429013.html

إسرائيل... فيديوهات للعنف الشرطي تنكأ جراح الإثيوبيين

إسرائيل... فيديوهات للعنف الشرطي تنكأ جراح الإثيوبيين

أظهرت مقاطع فيديو توثق عملية اعتقال الشرطة الإسرائيلية مواطنين من أصول إثيوبية ما اعتبرته قناة عبرية استمرار الشرطة في "التمييز" ضد الإثيوبيين في البلاد. 11.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-11T16:29+0000

2022-02-11T16:29+0000

2022-02-11T16:29+0000

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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من حكم المحكمة العليا الصادر في مارس/آذار الماضي، والذي يمنع ضابط الشرطة من الاعتقال دون سبب، فإن مقطعين مصورين يظهران كيف يقوم ضباط الشرطة في يافا وبيت شيمش باعتقال وإجراء تفتيش وفي إحدى القضايا اعتقالات عنيفة للشباب دون سبب - على أساس التمييز.وفي إحدى الحالات، التي وقعت منذ نحو شهر، خرج يايو (إسرائيلي من أصل إثيوبي) من منزله وركب سيارة ابن عمه في طريقه لتوزيع الطعام على العائلات المحتاجة، قبل أن يأتي شرطي ويطلب منه بطاقة هويته.يقول يايو للقناة: "قلت إنني لا أملك بطاقة هوية وسأحضر له جواز سفر. أجاب بأنه غير مهتم وسيأخذني إلى المخفر".تصاعد هذا الحادث بسرعة كبيرة، ووجد يايو نفسه ملتصقا بالرصيف، مكبل اليدين دون سبب.وأوضح يايو: "تم اعتقالنا لأننا إثيوبيون. لم أقتل ولم أفعل شيئا إجراميا. لقد جئت فقط للتبرع للمحتاجين".تم اقتياد يايو إلى مركز الشرطة في شارع سلمى في تل أبيب حيث رفعت ضده دعوى بتهمة إهانة موظف عام وحمل سكين، في إشارة إلى سكين كان يستخدمها لفتح علب الطعام.وأضاف: "اعتقلوني ولم يقولوا لماذا. فقط عندما وصلت قالوا لي" لقد قاومت". استجوبوني وبعد بضع ساعات أطلقوا سراحي".واقعة أخرى تم توثيقها، حدثت في مدينة بيت شيمش الإسرائيلية، عندما تم اعتقال ديفيد وتسفيل وكانا في طريقهما إلى منزل شقيق الأول.وبحسب القناة، فإن ظاهرة العنف الشرطي ضد الشباب الإثيوبي ليست بالجديدة، وسبق أن تظاهر آلاف الإثيوبيين في الشوارع بعد أن هاجمت الشرطة جنديا من أصل إثيوبي بينما كان يسير في الشارع عام 2019.كما شهدت إسرائيل ضجة واسعة عندما قتل ضابط إسرائيلي الشاب سلومون تيكا رميا بالرصاص في يوليو/تموز 2019، الأمر الذي فجر غضب الإثيوبيين في إسرائيل وأطلقوا احتجاجات عارمة في الشوارع.وجدت لجنة إسرائيلية رسمية شكلت لفحص سلوك الشرطة ضد الإثيوبيين، أن عدد الملفات الجنائية المفتوحة للإثيوبيين هو ضعف نصيبهم من السكان، وعندما يتعلق الأمر بالشباب، فإن الوضع أسوأ - ثلاثة أضعاف نصيب السكان.وعلى مدى سنوات طويلة، استقدمت إسرائيل الآلاف من يهود الفلاشا الإثيوبيين الذين بلغ عددهم حتى نهاية عام 2017 نحو 148 ألفا، من بينهم 87 ألفا ولدوا في إثيوبيا و61 ألفا في إسرائيل، بحسب أرقام رسمية.

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