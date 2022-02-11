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https://arabic.sputniknews.com/20220211/إعلام-الشاباك-يطلب-خفض-التصعيد-مع-الفلسطينيين-مع-قرب-شهر-رمضان-1058372790.html
إعلام: الشاباك يطلب خفض التصعيد مع الفلسطينيين مع قرب شهر رمضان
إعلام: الشاباك يطلب خفض التصعيد مع الفلسطينيين مع قرب شهر رمضان
أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد طلب بتخفيض التصعيد مع الفلسطينيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T10:32+0000
2022-02-11T10:37+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
رمضان
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وذكرت صحيفة ماقور ريشون، صباح اليوم الجمعة، أن ضباط كبار من الشاباك اجتمعوا، خلال الفترة الأخيرة، مع عدد من حاخامات المدن المختلطة، بهدف دفعهم إلى تقديم معلومات عن تنظيمات يهودية داخلية قد تقوم بعمليات ضد السكان العرب.وحذر ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي، الحاخامات اليهود من رد فعل قوي في حال اندلاع اشتباكات ومواجهات، حيث أوضحت الصحيفة العبرية أن هذا الاجتماع يأتي جزء من استعدادات الشاباك للتعامل مع الأحداث المحتملة عشية قرب شهر رمضان، الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لضباط جهاز الأمن العام في إسرائيل.
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إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, رمضان

إعلام: الشاباك يطلب خفض التصعيد مع الفلسطينيين مع قرب شهر رمضان

10:32 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 11.02.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADرجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021
رجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" قد طلب بتخفيض التصعيد مع الفلسطينيين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وذكرت صحيفة ماقور ريشون، صباح اليوم الجمعة، أن ضباط كبار من الشاباك اجتمعوا، خلال الفترة الأخيرة، مع عدد من حاخامات المدن المختلطة، بهدف دفعهم إلى تقديم معلومات عن تنظيمات يهودية داخلية قد تقوم بعمليات ضد السكان العرب.
وحذر ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي، الحاخامات اليهود من رد فعل قوي في حال اندلاع اشتباكات ومواجهات، حيث أوضحت الصحيفة العبرية أن هذا الاجتماع يأتي جزء من استعدادات الشاباك للتعامل مع الأحداث المحتملة عشية قرب شهر رمضان، الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لضباط جهاز الأمن العام في إسرائيل.
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