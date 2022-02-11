إعلام: الشاباك يطلب خفض التصعيد مع الفلسطينيين مع قرب شهر رمضان

وذكرت صحيفة ماقور ريشون، صباح اليوم الجمعة، أن ضباط كبار من الشاباك اجتمعوا، خلال الفترة الأخيرة، مع عدد من حاخامات المدن المختلطة، بهدف دفعهم إلى تقديم معلومات عن تنظيمات يهودية داخلية قد تقوم بعمليات ضد السكان العرب.وحذر ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي، الحاخامات اليهود من رد فعل قوي في حال اندلاع اشتباكات ومواجهات، حيث أوضحت الصحيفة العبرية أن هذا الاجتماع يأتي جزء من استعدادات الشاباك للتعامل مع الأحداث المحتملة عشية قرب شهر رمضان، الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لضباط جهاز الأمن العام في إسرائيل.
وحذر ضباط جهاز الشاباك الإسرائيلي، الحاخامات اليهود من رد فعل قوي في حال اندلاع اشتباكات ومواجهات، حيث أوضحت الصحيفة العبرية أن هذا الاجتماع يأتي جزء من استعدادات الشاباك للتعامل مع الأحداث المحتملة عشية قرب شهر رمضان، الذي يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لضباط جهاز الأمن العام في إسرائيل.