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https://arabic.sputniknews.com/20220211/إعلام-انتحار-منتسب-في-وزارة-الداخلية-وسط-بغداد-1058379240.html
إعلام: انتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط بغداد
إعلام: انتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط بغداد
أفادت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط العاصمة العراقية بغداد. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T11:06+0000
2022-02-11T11:06+0000
2022-02-11T11:43+0000
العالم العربي
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وبحسب الوكالة: "فإن المفوض في استخبارات وزارة الداخلية انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه وسط العاصمة العراقية بغداد".وأضافت الوكالة: "إطلاق النار كان من مسدسه الشخصي الحكومي ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".ووفقا للوكالة: " المفوض المنتحر من تولد 1971، وانتسب الى وزارة الداخلية شعبة (استخبارات الكرادة)".
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العالم العربي
إعلام: انتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط بغداد 11:06 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 11.02.2022) تابعنا عبر
أفادت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب
الوكالة
: "فإن المفوض في استخبارات وزارة الداخلية انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه وسط العاصمة العراقية بغداد".
وأضافت الوكالة: "إطلاق النار كان من مسدسه الشخصي الحكومي ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".
ووفقا للوكالة: " المفوض المنتحر من تولد 1971، وانتسب الى وزارة الداخلية شعبة (استخبارات الكرادة)".