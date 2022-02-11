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https://arabic.sputniknews.com/20220211/إعلام-انتحار-منتسب-في-وزارة-الداخلية-وسط-بغداد-1058379240.html
إعلام: انتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط بغداد
إعلام: انتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط بغداد
أفادت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط العاصمة العراقية بغداد. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
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العالم العربي
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وبحسب الوكالة: "فإن المفوض في استخبارات وزارة الداخلية انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه وسط العاصمة العراقية بغداد".وأضافت الوكالة: "إطلاق النار كان من مسدسه الشخصي الحكومي ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".ووفقا للوكالة: " المفوض المنتحر من تولد 1971، وانتسب الى وزارة الداخلية شعبة (استخبارات الكرادة)".
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العالم العربي

إعلام: انتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط بغداد

11:06 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 11:43 GMT 11.02.2022)
© AP Photo / Hadi Mizbanقوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021
قوات الأمن العراقي، بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
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أفادت وكالة "شفق نيوز" نقلا عن مصدر أمني مسؤول، اليوم الجمعة، بانتحار منتسب في وزارة الداخلية وسط العاصمة العراقية بغداد.
وبحسب الوكالة: "فإن المفوض في استخبارات وزارة الداخلية انتحر بواسطة اطلاق النار على نفسه وسط العاصمة العراقية بغداد".
وأضافت الوكالة: "إطلاق النار كان من مسدسه الشخصي الحكومي ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد".
ووفقا للوكالة: " المفوض المنتحر من تولد 1971، وانتسب الى وزارة الداخلية شعبة (استخبارات الكرادة)".
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