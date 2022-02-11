https://arabic.sputniknews.com/20220211/إعلان-هام-من-تويتر-بشأن-عطل-واسع-تأثر-به-مستخدميه-1058433469.html
إعلان هام من "تويتر" بشأن عطل واسع تأثر به مستخدميه
إعلان هام من "تويتر" بشأن عطل واسع تأثر به مستخدميه
أصدر موقع "تويتر" الأمريكي للتغريدات، مساء اليوم الجمعة، بيانا للرد على العطل الواسع الذي تأثر به العديد من مستخدميه. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T19:16+0000
2022-02-11T19:16+0000
2022-02-11T19:16+0000
تويتر
مجتمع
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وذكر الحساب الخاص بـ"دعم تويتر" أنه "تم إصلاح خطأً تقني كان يمنع تحميل الخطوط الزمنية (التايم لاين)، ويحول دون نشر التغريدات".وتابع "تويتر" في إعلانه أنه "من المفترض أن تعود الأمور إلى طبيعتها الآن"، واعتذر لمستخدميه عن المقاطعة التي حدثت.وكانت مشكلة "تويتر" أوسع انتشارا في الساحل الغربي لأمريكا، وواجه المستخدمون صعوبة في الدخول إلى الحسابات المختلفة وقراءة التغريدات المدونة بها وظهرت لهم رسالة "خطأ" لا تغلق، بحسب موقع "ذا فيرج".كما شكا بعض المستخدمين من تسجيل الخروج من حساباتهم الخاصة، فيما قال آخرون إنهم لا يستطيعون إرسال التغريدات أو استردادها.وبيّن موقع "داون ديتكتور" الذي يرصد أعطال المنصات الإلكترونية، ارتفاعا مفاجئا في تقارير المستخدمين حول المشاكل في المنصة، مع تسجيل أكثر من 40 ألف شكوى من المستخدمين خلال ساعة فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220203/تويتر-يتيح-ميزة-تتعارض-مع-فكرته-الرئيسية-كتابة-مقالات-مطولة-1057886099.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
تويتر, مجتمع
إعلان هام من "تويتر" بشأن عطل واسع تأثر به مستخدميه
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أصدر موقع "تويتر" الأمريكي للتغريدات، مساء اليوم الجمعة، بيانا للرد على العطل الواسع الذي تأثر به العديد من مستخدميه.
وذكر الحساب الخاص بـ"دعم تويتر" أنه "تم إصلاح خطأً تقني كان يمنع تحميل الخطوط الزمنية (التايم لاين)، ويحول دون نشر التغريدات".
وتابع "تويتر" في إعلانه أنه "من المفترض أن تعود الأمور إلى طبيعتها الآن"، واعتذر لمستخدميه عن المقاطعة التي حدثت.
وكانت مشكلة "تويتر" أوسع انتشارا في الساحل الغربي لأمريكا، وواجه المستخدمون صعوبة في الدخول إلى الحسابات المختلفة وقراءة التغريدات
المدونة بها وظهرت لهم رسالة "خطأ" لا تغلق، بحسب موقع "ذا فيرج".
كما شكا بعض المستخدمين
من تسجيل الخروج من حساباتهم الخاصة، فيما قال آخرون إنهم لا يستطيعون إرسال التغريدات أو استردادها.
وبيّن موقع "داون ديتكتور" الذي يرصد أعطال المنصات الإلكترونية
، ارتفاعا مفاجئا في تقارير المستخدمين حول المشاكل في المنصة، مع تسجيل أكثر من 40 ألف شكوى من المستخدمين خلال ساعة فقط.