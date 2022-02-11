إفريقيا تزود مركبات روسية بمدافع أمريكية عديمة الارتداد

على سبيل المثال، قام جيش غانا بتكييف سيارات جيب أوليانوفسك لتركيب أسلحة صغيرة وأسلحة مضادة للدبابات. زودت برشاشات ثقيلة من طراز فلاديميروف بعيار 14.5 ملم، قادرة على ضرب أهداف أرضية مختلفة، بما في ذلك المعدات العسكرية الخفيفة، على مسافة تصل إلى 2000 متر. هكذا، يتم اختراق أكثر من 30 ملم من الدروع على مسافة نصف كيلومتر.تُستخدم على نطاق واسع في هذه القارة قدرات أكثر إثارة للإعجاب في القتال ضد ناقلات الجند المدرعة والاستطلاع ومركبات قتال المشاة وكذلك الدبابات (وإن كانت بدون دروع متعددة الطبقات وحماية ديناميكية) في هذه القارة الأمريكية مدافع عديمة الارتداد عيار 106 ملم، وتستخدم أيضًا أواز، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ميزتها هي مدفع رشاشM8 عيار 12.7 ملم مثبت فوق السبطانة. وزن البندقية 209 كغ. الطول - 3404 ملم. مدى إطلاق النار، اعتمادًا على نوع القذائف، هو 1200-1350 مترًا، والحد الأقصى 6800 متر..الطلقات التراكمية قادرة على اختراق ما يصل إلى 350 ملم من الدروع.من غير المعروف ما إذا كان لدى الجيش في هذا البلد قذائف تتبع مجزأة مضادة للأفراد مزودة بستة آلاف سهم فولاذي صغير.تُستخدم سيارات الجيب هذه أيضًا هنا كجرارات لسحب 14.5 ملم زي بي أو-2 و"روغاتوك" وزو-23-2، المصممة للدفاع الجوي ومكافحة الأهداف الأرضية.
تُستخدم على نطاق واسع في هذه القارة قدرات أكثر إثارة للإعجاب في القتال ضد ناقلات الجند المدرعة والاستطلاع ومركبات قتال المشاة وكذلك الدبابات (وإن كانت بدون دروع متعددة الطبقات وحماية ديناميكية) في هذه القارة الأمريكية مدافع عديمة الارتداد عيار 106 ملم، وتستخدم أيضًا أواز، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ميزتها هي مدفع رشاشM8 عيار 12.7 ملم مثبت فوق السبطانة. وزن البندقية 209 كغ. الطول - 3404 ملم. مدى إطلاق النار، اعتمادًا على نوع القذائف، هو 1200-1350 مترًا، والحد الأقصى 6800 متر..
الطلقات التراكمية قادرة على اختراق ما يصل إلى 350 ملم من الدروع.
من غير المعروف ما إذا كان لدى الجيش في هذا البلد قذائف تتبع مجزأة مضادة للأفراد مزودة بستة آلاف سهم فولاذي صغير.
تُستخدم سيارات الجيب هذه أيضًا هنا كجرارات لسحب 14.5 ملم زي بي أو-2 و"روغاتوك" وزو-23-2، المصممة للدفاع الجوي ومكافحة الأهداف الأرضية.