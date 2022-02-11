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https://arabic.sputniknews.com/20220211/إفريقيا-تزود-مركبات-روسية-بمدافع-أمريكية-عديمة-الارتداد--1058344480.html
إفريقيا تزود مركبات روسية بمدافع أمريكية عديمة الارتداد
إفريقيا تزود مركبات روسية بمدافع أمريكية عديمة الارتداد
يستمر استخدام المركبات الروسية لجميع التضاريس أواز-469 وأواز-3151 في العديد من القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون في العالم. لا يزال هناك الكثير منها في... 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T07:12+0000
2022-02-11T07:12+0000
رصد عسكري
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على سبيل المثال، قام جيش غانا بتكييف سيارات جيب أوليانوفسك لتركيب أسلحة صغيرة وأسلحة مضادة للدبابات. زودت برشاشات ثقيلة من طراز فلاديميروف بعيار 14.5 ملم، قادرة على ضرب أهداف أرضية مختلفة، بما في ذلك المعدات العسكرية الخفيفة، على مسافة تصل إلى 2000 متر. هكذا، يتم اختراق أكثر من 30 ملم من الدروع على مسافة نصف كيلومتر.تُستخدم على نطاق واسع في هذه القارة قدرات أكثر إثارة للإعجاب في القتال ضد ناقلات الجند المدرعة والاستطلاع ومركبات قتال المشاة وكذلك الدبابات (وإن كانت بدون دروع متعددة الطبقات وحماية ديناميكية) في هذه القارة الأمريكية مدافع عديمة الارتداد عيار 106 ملم، وتستخدم أيضًا أواز، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".ميزتها هي مدفع رشاشM8 عيار 12.7 ملم مثبت فوق السبطانة. وزن البندقية 209 كغ. الطول - 3404 ملم. مدى إطلاق النار، اعتمادًا على نوع القذائف، هو 1200-1350 مترًا، والحد الأقصى 6800 متر..الطلقات التراكمية قادرة على اختراق ما يصل إلى 350 ملم من الدروع.من غير المعروف ما إذا كان لدى الجيش في هذا البلد قذائف تتبع مجزأة مضادة للأفراد مزودة بستة آلاف سهم فولاذي صغير.تُستخدم سيارات الجيب هذه أيضًا هنا كجرارات لسحب 14.5 ملم زي بي أو-2 و"روغاتوك" وزو-23-2، المصممة للدفاع الجوي ومكافحة الأهداف الأرضية.
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رصد عسكري

إفريقيا تزود مركبات روسية بمدافع أمريكية عديمة الارتداد

07:12 GMT 11.02.2022
© Sputnik . Nikolai Khijnyak / الذهاب إلى بنك الصورسيارة أو.أ.أز" (أواز باتريوت) الحديثة المطورة في مصنع أوليانوفسك لصناعة السيارات
سيارة أو.أ.أز (أواز باتريوت) الحديثة المطورة في مصنع أوليانوفسك لصناعة السيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2022
© Sputnik . Nikolai Khijnyak
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يستمر استخدام المركبات الروسية لجميع التضاريس أواز-469 وأواز-3151 في العديد من القوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون في العالم. لا يزال هناك الكثير منها في إفريقيا.
على سبيل المثال، قام جيش غانا بتكييف سيارات جيب أوليانوفسك لتركيب أسلحة صغيرة وأسلحة مضادة للدبابات. زودت برشاشات ثقيلة من طراز فلاديميروف بعيار 14.5 ملم، قادرة على ضرب أهداف أرضية مختلفة، بما في ذلك المعدات العسكرية الخفيفة، على مسافة تصل إلى 2000 متر. هكذا، يتم اختراق أكثر من 30 ملم من الدروع على مسافة نصف كيلومتر.
تُستخدم على نطاق واسع في هذه القارة قدرات أكثر إثارة للإعجاب في القتال ضد ناقلات الجند المدرعة والاستطلاع ومركبات قتال المشاة وكذلك الدبابات (وإن كانت بدون دروع متعددة الطبقات وحماية ديناميكية) في هذه القارة الأمريكية مدافع عديمة الارتداد عيار 106 ملم، وتستخدم أيضًا أواز، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ميزتها هي مدفع رشاشM8 عيار 12.7 ملم مثبت فوق السبطانة. وزن البندقية 209 كغ. الطول - 3404 ملم. مدى إطلاق النار، اعتمادًا على نوع القذائف، هو 1200-1350 مترًا، والحد الأقصى 6800 متر..
الطلقات التراكمية قادرة على اختراق ما يصل إلى 350 ملم من الدروع.
من غير المعروف ما إذا كان لدى الجيش في هذا البلد قذائف تتبع مجزأة مضادة للأفراد مزودة بستة آلاف سهم فولاذي صغير.
تُستخدم سيارات الجيب هذه أيضًا هنا كجرارات لسحب 14.5 ملم زي بي أو-2 و"روغاتوك" وزو-23-2، المصممة للدفاع الجوي ومكافحة الأهداف الأرضية.
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