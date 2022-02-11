https://arabic.sputniknews.com/20220211/إقليم-أونتاريو-الكندي-يعلن-حالة-الطوارئ-وفرض-عقوبات-تصل-إلى-السجن-1058430124.html
إقليم أونتاريو الكندي يعلن حالة الطوارئ ويعتزم فرض عقوبات تصل إلى السجن
إقليم أونتاريو الكندي يعلن حالة الطوارئ ويعتزم فرض عقوبات تصل إلى السجن
أعلن دوج فورد رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، وذلك في ظل استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات على إجراءات كوفيد-19. 11.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-11T17:01+0000
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سبوتنيك. وقال فور: "سأدعو مجلس الوزراء إلى استخدام السلطات القانونية لإصدار أوامر على وجه السرعة من شأنها أن توضح أنه من غير القانوني منع وإعاقة حركة البضائع والأشخاص والخدمات".وأضاف فورد أن العقوبات ستفرض لحماية "المعابر الحدودية الوطنية، والطرق السريعة والمطارات والموانئ والجسور والسكك الحديدية"، حسبما ذكر في مؤتمر صحفي.في وقت سابق، أوقفت شركتا "فورد" و"تويوتا" بعض إنتاجهما بعد تحذيرات من واشنطن وأوتاوا، في أعقاب احتجاجات لسائقي الشاحنات.وحسب "رويترز" قالت شركتا فورد وتويوتا، في بيان يوم الأربعاء، إنهما أوقفتا بعض الإنتاج بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات ضد إجراءات كورونا، على المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا، ما أثار تحذيرات من واشنطن وأوتاوا من أضرار اقتصادية.وكان سائقو الشاحنات المحتجون قد أغلقوا جسر أمباسادور أمام حركة المرور القادمة إلى كندا، الذي يعد نقطة عبور رئيسية لشركات صناعة السيارات في ديترويت، ويمكن أن يؤدي "عدم وجود ممر" هنا إلى إصابة خطوط الإمداد بشدة، بالنسبة للسيارات والمنتجات الأخرى أيضًا.
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سبوتنيك عربي
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إقليم أونتاريو الكندي يعلن حالة الطوارئ ويعتزم فرض عقوبات تصل إلى السجن
17:01 GMT 11.02.2022 (تم التحديث: 17:02 GMT 11.02.2022) تابعنا عبر
أعلن دوج فورد رئيس وزراء إقليم أونتاريو الكندي، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ، وذلك في ظل استمرار احتجاجات سائقي الشاحنات على إجراءات كوفيد-19.
سبوتنيك
. وقال فور: "سأدعو مجلس الوزراء إلى استخدام السلطات القانونية لإصدار أوامر على وجه السرعة من شأنها أن توضح أنه من غير القانوني منع وإعاقة حركة البضائع والأشخاص والخدمات".
وأضاف فورد أن العقوبات ستفرض لحماية "المعابر الحدودية الوطنية، والطرق السريعة والمطارات والموانئ والجسور والسكك الحديدية"، حسبما ذكر في مؤتمر صحفي.
في وقت سابق، أوقفت شركتا "فورد" و"تويوتا" بعض إنتاجهما بعد تحذيرات من واشنطن وأوتاوا، في أعقاب احتجاجات لسائقي الشاحنات.
وحسب "رويترز" قالت شركتا فورد وتويوت
ا، في بيان يوم الأربعاء، إنهما أوقفتا بعض الإنتاج بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات ضد إجراءات كورونا، على المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا، ما أثار تحذيرات من واشنطن وأوتاوا من أضرار اقتصادية.
وكان سائقو الشاحنات المحتجون قد أغلقوا جسر أمباسادور أمام حركة المرور القادمة إلى كندا، الذي يعد نقطة عبور رئيسية لشركات صناعة السيارات في ديترويت، ويمكن أن يؤدي "عدم وجود ممر" هنا إلى إصابة خطوط الإمداد بشدة، بالنسبة للسيارات والمنتجات الأخرى أيضًا.